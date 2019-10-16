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DUBAİ TOWERS YAPILACAKTI, PARK OLMASI İSTENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde AK Parti Grubu, Levent’te bulunan ve bir zamanlar ‘Dubai Towers’ gökdeleninin yapılmasının planlandığı İETT Garajı’nın bulunduğu alanının park alanına alınmasını talep etti.

Mehmet DEMİRKAYA-Ali AKSOYER-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde AK Parti Grubu, Levent’te bulunan ve bir zamanlar ‘Dubai Towers’ gökdeleninin yapılmasının planlandığı İETT Garajı’nın bulunduğu alanının park alanına alınmasını talep etti. Semt sakinleri alanın park olmasının iyi olacağını belirtirken, garaj havadan görüntülendi.

AK Parti İBB Meclis Grubu, Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüp ve Beşiktaş’taki bazı arazilerin, deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilmesi için park alanına alınmasını içeren teklifi Belediye Meclis gündemine aldırttı. AK Parti’nin imar planlarında değişiklik yapılarak park alanına alınmasını istediği araziler arasında Levent’teki İETT arazisi ve Kağıthane Cendere yolu üzerindeki İETT garajı da bulunuyor.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ
AK Parti grubunun İBB Meclis gündemine sunduğu teklife CHP grubu tepki gösterdi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, gündeme ek teklif yapılmasının meclisin çalışma sistemine uygun olmadığını belirtti. Balyalı, "Bu tür konuların önce gruplar arasında istişare edilmesi ve sonrasında meclise gelmesi daha doğru. Bu yüzden ret oyu vereceğiz."
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi CHP’li Sedat Özkan da 10 yıldır plan değişikliği tekliflerinin ek gündem teklifi ile gündeme alınmadığını belirterek, "Bu yöntemin teknik olarak sıkıntıları da var. Planlama Müdürlüğü'nden gerekli çalışmalar yapılarak plan değişikliğinin hazırlanması lazım." diye konuştu.

VATANDAŞLAR YEŞİL ALAN OLMASINI İSTİYOR
Beşiktaş Levent’teki vatandaşlar ise İETT Garajı’nın bulunduğu alanının yeşil alan olmasını istiyor. Konuyla ilgili konuşan üniversite öğrencisi Özkan Bilgi "Bence yeşil alan olması gerekiyor çünkü araçların fazla olmasından dolayı her tarafımız otobanlarla çevrili ve son gündemde olan depremlerden dolayı bence ek olarak yeşil alan gerekiyor. Otobüs duraklarını biraz daha ufaltıp, yeşil alan fazlalaştırılabilir" dedi.

"YEŞİL ALAN HER ZAMAN İÇİN İNSANLAR İÇİN FAYDALI"
Çevrede toplanma alanının az olduğunu belirten Dursun Tokmakçı ise "Yeşil alan her zaman için insanlar için faydalı. Güzel bir şey olur. Yeşil alan olması herkes için faydalı herkes bir şekilde gelir gezer park olarak değerlendirir. Çevrede toplanma alanı olarak sporcular parkı var o biraz aşağıda ama bir tane daha olması güzel bir şey olur" diye konuştu.

"BURAYA YEŞİL ALAN ÇOK İYİ OLUR"
İstanbul’da yeşil alanlara çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Koray Aktan, "Yeşil alan olması iyi tabii ki ama ben yıllar önce buranın satılacağına dair birtakım haberler duymuştum. Sonra da takip edemedim bilmiyorum ne oldu. Ama yeşil alan olursa çok güzel olur. Toplanma alanı olacaksa o da çok iyi olur. Çünkü biliyorsunuz toplanma alanlarının birçoğuna alışveriş merkezileri ve kule yapılmış. Dolayısıyla buraya yeşil alan çok iyi olur" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)
-Alanın havadan çekilen görüntüleri

(AKTÜEL)
-Levent İETT garajından görüntü
-Duraklarda bekleyen yolcular
-Garajdaki otobüsler
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detaylar
-İBB Meclis oturumlarından görüntüler

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