21 durak, saatte 150 kilometre...

The National gazetesinde yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Dubai’de yüksek hızlı bir teleferik hattının inşa edilmesi öngörülüyor.

Yapımı planlanan teleferik hattındaki hızın saate 150 kilometreye ulaşacağı belirtilen haberde, çift yönü hat üzerinde her yönde saatte 8.4 bin yolcunun taşınabileceği kaydedildi. Gazete, hat üzerinde kentteki ‘hayati önem’ taşıyan noktaların arasındaki bağlantıyı sağlayacak 21 durağın yer alacağına dikkat çekti.

Haberde ayrıca teleferik hattında yer alacak kabinlerin, elektrikli otomobillere göre 5 kat daha az enerji kullandıkları vurgulandı.

