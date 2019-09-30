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Dubai’de işçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyon çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.Dubai polisinden yapılan açıklamada, Şeyh Muhammed Bin Zayed yolunda 14 işçiyi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığını belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde işçileri taşıyan bir minibüsün kamyon çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Dubai polisinden yapılan açıklamada, Şeyh Muhammed Bin Zayed yolunda 14 işçiyi taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığını belirtildi. Yaralılardan 4’nün durumunun ağır olduğunu aktaran Dubai polisi, ölen ve yaralananların Dubai’de çalışan Asya kökenli işçiler olduğunu ifade etti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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