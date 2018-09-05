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Dubai’den Gelen Yolcu Uçağı New York’ta Karantinaya Alındı

05.09.2018 18:22 | Son Güncelleme

Dubai’den gelen Emirates Havayolları’na ait yolcu uçağında çok sayıda yolcu rahatsızlandı. Uçak New York’un JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı

Dubai’den Gelen Yolcu Uçağı New York’ta Karantinaya Alındı

Dubai’den gelen Emirates Havayolları’na ait yolcu uçağında çok sayıda yolcu rahatsızlandı. Uçak New York’un JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı.

New York Belediyesi’nden yapılan açıklamada olay doğrulandı ancak başka ayrıntı paylaşılmadı. Gelen bilgilere göre, bazı yolcularda yüksek ateş ve öksürme belirtileri görüldü. Yerel basın rahatsızlanan yolcuların sayısını 100 olarak bildirmişti ancak havayolu şirketine göre bu sayı 10.

New York Emniyeti Terörle Mücadele Birimi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada “JFK Havalimanı’nda sağlıkla ilgili bir durum olduğu anlaşılan olayı yakından takip ediyoruz. Gümrük yetkilileri ve federal birimlerle birlikte çalışıyoruz” denildi.

Karantinaya alınan uçakta toplam 500 yolcu bulunuyor. Hem Gümrük Polis Dairesi hem de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Uçaktaki yolculardan biri olduğunu belirten Larry Cohen de Twitter üzerinden karantinaya alınan uçaktan fotoğraflar paylaştı.

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