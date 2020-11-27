Dubalı sürpriz pahalıya patladı! Doğum gününe giderken yakalandılar

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir eczanenin önünde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Eczanenin yan tarafında duran otomobilden inen bir kişi, eczanenin önüne araç parkı yapılmaması için konulan dubalardan birisini aldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs dubayı otomobilin üzerine koyduktan sonra araç hızla hareket etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Atatürk Caddesi’nde ters yola giren aracın hızla uzaklaştığı, dubayı alan şahsın da aracın sağ ön camından çıkıp kapıya oturarak dubayı tuttuğu gözlendi.

Olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dubayı alarak ters yola girerek izini kaybettiren otomobili bulmak için çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını izleyen ekipler, aracın rent a car aracı olduğunu belirledikten sonra kiralayan şahsa ulaştı.

Aracı, Ü.E.Y.’nin (15) babasının kiraladığı, Ü.E.Y.’nin de arkadaşıyla gezmek için aracı alarak, Y.Z. (17) ile birlikte Manavgat sokaklarında tur attığı belirlendi. İki genç, otomobille bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasına gittiklerini, giderken yol kenarındaki dubayı doğum gününü kutlayan arkadaşlarına sürpriz yapmak amacıyla alıp götürdüklerini dile getirdi.