Duble yolda iki lüks araç çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki lüks aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan B.B. idaresindeki 34 AZD 87 plakalı BMW marka otomobil ile Aziziye istikametinden gelmekte olan N.T. idaresindeki 54 DS 8241 plakalı Skoda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta tabelalara çarparak durabildi. Kazada araç sürücüleri N.T., B.B. ve araçta bulunan L.M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

