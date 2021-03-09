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Dubleks binaya giren hırsızlardan ilginç yöntem

09.03.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de bir inşaatın çatı katından dubleks binaya giren hırsızlar 3 adet bileziği çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Sultangazi’de bir inşaatın çatı katından dubleks binaya giren hırsızlar 3 adet bileziği çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları ve inşaata girmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Geçtiğimiz gün Sultangazi Cebeci Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halinde bulunan bir binanın çatı katından, dubleks binanın terasından içeriye girdiler. İçeri giren hırsızlar 3 adet bilezik çalıp, kayıplara karıştı. Hırsızlar kayıplara karışırken, görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay ile ilgili açıklamada bulunan ev sahibi Ramazan Beyhan "Saat 15.00 sıralarında çocuklarım evden çıkmış ve kızımın evine gitmişler saat 19.30 sıralarında bir hırsız gelip önce ortamı kontrol ediyor saat 19.50’ de ise 3 kişi birden geliyorlar o esnada komşularımızdan biri camdan bakıyor bu nedenle önce girmiyorlar. Sonra tekrar gelip kapısı bulunmayan inşaat halindeki binaya giriyorlar ve yukarıya çıkıp binamızın teras katından içeriye giriyorlar. Evimizden 3 adet bilezik çalıyorlar ve 14 dakika sonra ise evimizden çıkıyorlar. Biz görüntüleri emniyet güçlerimize teslim ettik İnşallah en yakın zamanda bulunurlar ve başka ailelerinde bu şekilde mağdur olmalarını önlerler ben buradan ailelere şunu söylemek istiyorum çocuklarımıza sahip çıkalım bu hırsızlık işleriyle kendilerine yazık etmesinler ben gençlerin hırsızlık yapıp böyle bir yaşam tarzı seçmelerine çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

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