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Dublör kullanıp 50 milyon liralık arazilerini elinden aldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

Bursa’da kimliği dolandırıcıların eline geçen 75 yaşındaki yaşlı adamın 50 milyon liralık arazilerini dublör kullanıp, elinden aldılar.Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Mehmet Ali Cengiz, bir süre önce kimliğini kaybetti.

Bursa’da kimliği dolandırıcıların eline geçen 75 yaşındaki yaşlı adamın 50 milyon liralık arazilerini dublör kullanıp, elinden aldılar.
Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Mehmet Ali Cengiz, bir süre önce kimliğini kaybetti. Mahalledeki emlakçıdan 4 arazisinin satılığa çıkarıldığını öğrenen Cengiz, hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine Mehmet Ali Cengiz ve eşi Rahmiye Cengiz durumu avukat Engin Kara ve İsmail Duralar’a aktardı. Yapılan araştırmada, Cengiz ailesinin 4 arazisini dublör kullanılarak başka şahıslara satışının gerçekleştiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Cengiz ailesi, hukuk mücadelesi başlatarak, arazilerin başka kişilere satışını engelledi.
Olayı tesadüfen öğrendiklerini dile getiren Rahmiye Cengiz, “Eşim bir süre önce kimliğini kaybetmişti. Daha sonra mahallemizdeki bir emlakçı bizim 4 arsanın satışa çıkarıldığını söyledi. Durumu araştırdığımızda eşimin yerine dublör kullanıp, arsaları satmışlar. Hukuk mücadelesi başlattık” dedi.
Avukat İsmail Duralar ve Engin Kara ise arazilerin değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğunu belirterek, “Olayın hemen ardından dava açtık. Müvekkillerimizin ellerinden arazileri dublör kullanarak aldıkları tespit edildi. Bu olayla alakalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. Şu anda mahkemesi devam ediyor. Vatandaşlar kimlikleri kaybettiklerinde dikkatli olması gerekiyor. Hemen yeni kimlik başvurusu yapsınlar” diye konuştu.

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