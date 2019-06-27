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Dubrovnik'ten Srebrenitsa'ya 520 kilometrelik "Barış Yürüyüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

Dubrovnik'ten Srebrenitsa'ya 520 kilometrelik "Barış Yürüyüşü"

DUBROVNIK (AA) - Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik şehrinden yola çıkan "Barış Yürüyüşü" katılımcıları, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümünde düzenlenecek anma törenlerine katılmak üzere 520 kilometrelik zorlu yolculuklarına başladı.

Dubrovnik İslam Birliği'nin himayesi altında Odzak Barış Adımları Dostluk Derneği tarafından düzenlenen Barış Yürüyüşü'ne katılan 12 kişi, Dubrovnik şehrinden, Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrine hareket etti.

Dubrovnik'ten Srebrenitsa'ya uzanan "Barış Yürüyüşü"nün katılımcılarından biri olan Odzak Barış Adımları Dostluk Derneği Başkanı Nihad Alic, burada yaptığı açıklamada, yolculukları boyunca Bosna savaşında hayatını kaybeden tüm sivillerin mezar ve anıtlarını ziyaret edeceklerini söyledi.

Alic, ilk önce Boşnak komşusu Alen Glavovic'i dört Sırp askerin elinden kurtaran ve aynı askerler tarafından dövülerek öldürülen Sırp kahraman Srdjan Aleksic'in mezarını ziyaret edeceklerini aktardı.

Dubrovnik İmamı Salkan Heric de zaferlerin her daim küçük insan toplulukları tarafından elde edildiğinin altını çizerek, "Bu da öyle bir topluluk, birkaç cesur insandan oluşan bir topluluk. Onlar, gittikleri yerlere Dubrovnik'ten barış mesajı götürecek." diye konuştu.

Katılımcıları uğurlayan Dubrovnik Belediye Başkanı Mato Frankovic ise "Barış Yürüyüşü"nün iki amaçla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bunlardan biri Srebrenitsa'da yaşananların asla unutulmaması ve bir daha asla tekrarlanmamasıdır, diğeri ise yaşananların sorumlularının, suç işlediklerini kabul edip pişman olmalarıdır." ifadesini kullandı.

"Barış Yürüyüşü"nün, hoşgörü, birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını anımsatan Frankovic, "Umarım bundan sonra hiç kimse savaşı bizler kadar yakından tanıma fırsatı bulmaz." dedi.

Katılımcılar, Baninovo'da bulunan Müslüman ve Katolik mezarlıklarına çiçek bırakarak yola koyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
barış yürüyüşü Dubrovnik soykırım Srebrenitsa

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