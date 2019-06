Duchenne kas hastası Ayaz Can: “Tedavi merkezi istiyoruz”

Marmaris’te yaşayan Duchenne kas hastası olan 8 yaşındaki Ayaz Can Uyar, kendi hastalıklarına yönelik tedavi merkezi yapılmasını istiyor.

Duchenne kas hastası çocuklar ve aileleri, kısa sürede tedavi olunabilmesi için tedavi merkezi istiyor. Türkiye’de 5 bin DMD kas hastası çocuk bulunuyor. Bu hastalardan biri de Marmaris’te yaşayan ikinci sınıf öğrencisi Ayaz Can Uyar. Hastalığından dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ayaz Can, öğrenim gördüğü okulu Şehit Ahmet Benler İlkokulu’na annesi ve babasının yardımıyla geliyor. Öğretmenlerinden ve arkadaşlarından büyük destek gören Ayaz Can için okulda, geçtiğimiz günlerde “Yürüyüşle Farkındalık Etkinliği” düzenlendi. Etkinliği düzenleyen okul çalışanlarına Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD) tarafında plaket verildi. Plaketi, okul idarecilerine dernek adına Ayaz Can Uyar verdi.

“Birçok çocuğumuzu da bu hastalık neticesinde kaybettik”

Kas hastası çocuklara özel bir tedavi merkezinin yapılmasını isteyen DMD Türkiye Marmaris Temsilcisi ve Ayaz Can’ın babası Şeref Uyar, “Oğlumuz Ayaz Can sekiz yaşında. Ayaz Can çok şanslı çünkü birçok okulda yürüyüş rampaları yok. Çocuklarımız zemin katta okuyamıyor çocuklarımız, daha yüksek katlara çıkmak zorunda çocuklarımız. Bu hastaların bir göstergesi de merdiven çıkamıyorlar. Bu çocuklar için sağlık merkezleri açılsın. Bu çocuklar bir an önce tedavilerini olsun. Ülkemizde 5 bin kas hastası çocuğumuz var. Bu çocukların tedavi edilip bir an önce yürümesini istiyoruz. Bu çocuklar artık yürüyebilsin, koşabilsin. Bu çocukların artık koşması için birileri umut olsun, umudumuza destek olsunlar. Kas hastalarının bakımı çok zor. İleriki evrelerde yatağa bağlanıyorlar. Birçok çocuğumuzu da bu hastalık neticesinde kaybettik. Şimdi ilaçlarla beraber yaşam süreleri biraz uzatıldı “ dedi.