Duda Ukrayna Parlamentosu’nda Konuştu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Rus işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna Parlamentosu’na hitap eden ilk yabancı lider oldu.

Duda, Ukrayna’nın geleceğine sadece Ukrayna’nın karar verebileceğini söyledi.

Ukrayna Rusya’ya toprak kazandıracak herhangi bir barış anlaşmasına ve ateşkese karşı çıkıyor. Bunun sadece Rusya’ya güçlerini arttırmak için zaman kazandıracağını düşünüyor.

Duda konuşmasında Ukrayna’nın Putin’in isteklerini karşılaması yönünde seslerin belirdiğini söyledikten sonra sadece Ukrayna’nın kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Duda’nın bu sözleri Ukrayna Parlamentosu’nda ayakta alkışlandı.

Duda, uluslararası toplumun Rusya’nın bütün Ukrayna’dan çekilmesini istemesi gerektiğini de söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı, Ukrayna’nın ekonomik ve siyasi nedenler yüzünden kurban edilmesi halinde, bir santimetre toprağının bile, bunun sadece Ukrayna ulusu için değil bütün Batı içinde büyük bir darbe olacağını kaydetti.

Polonya Rusya’ya yönelik sert yaptırımlardan yana ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyesi olmasını istiyor.

Duda bu konuya da değindi ve Ukrayna Avrupa Birliği üyesi olana kadar dinlenmeyeceğini vurguladı.

