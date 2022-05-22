HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Duda Ukrayna Parlamentosu’nda Konuştu

Duda Ukrayna Parlamentosu’nda Konuştu

22.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Rus işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna Parlamentosu’na hitap eden ilk yabancı lider oldu. Duda, ayakta alkışlanan konuşmasında Ukrayna’nın geleceğine sadece Ukrayna’nın karar verebileceğini söyledi

Duda Ukrayna Parlamentosu’nda Konuştu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Rus işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna Parlamentosu’na hitap eden ilk yabancı lider oldu.

Duda, Ukrayna’nın geleceğine sadece Ukrayna’nın karar verebileceğini söyledi.

Ukrayna Rusya’ya toprak kazandıracak herhangi bir barış anlaşmasına ve ateşkese karşı çıkıyor. Bunun sadece Rusya’ya güçlerini arttırmak için zaman kazandıracağını düşünüyor.

Duda konuşmasında Ukrayna’nın Putin’in isteklerini karşılaması yönünde seslerin belirdiğini söyledikten sonra sadece Ukrayna’nın kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Duda’nın bu sözleri Ukrayna Parlamentosu’nda ayakta alkışlandı.

Duda, uluslararası toplumun Rusya’nın bütün Ukrayna’dan çekilmesini istemesi gerektiğini de söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı, Ukrayna’nın ekonomik ve siyasi nedenler yüzünden kurban edilmesi halinde, bir santimetre toprağının bile, bunun sadece Ukrayna ulusu için değil bütün Batı içinde büyük bir darbe olacağını kaydetti.

Polonya Rusya’ya yönelik sert yaptırımlardan yana ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyesi olmasını istiyor.

Duda bu konuya da değindi ve Ukrayna Avrupa Birliği üyesi olana kadar dinlenmeyeceğini vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Azerbaycan-Ermenistan-AB arasında kritik zirveAzerbaycan-Ermenistan-AB arasında kritik zirve
Milletin Sesi mitingi yapıldı! Alan dolduMilletin Sesi mitingi yapıldı! Alan doldu
Sığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuçSığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'

ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

İlginizi Çekebilir

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.