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Dudağına japon yapıştırıcısı sürüp sevgilisini öptü

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 07:25 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan şaka videosu olay yarattı. Sevgilisine yaptıkları şakalarla sosyal medyada büyük yankı uyandıran gençler arasına bir kişi daha dahil oldu. Bakın bu kez neler yaşandı...

Takipçi ve izlenme sayılarını artırmak için her geçen gün farklı bir yöntem deneyen sanal alem tutkunlarından biri olan bu genç, yaptığı şakayla dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. İnternette olay yaratan görüntülerde, genç adam dudağına japon yapıştırıcısı sürdü ve hızla sevgilisinin yanına gitti. Sonrasında bakın neler oldu...

Dudağına japon yapıştırıcısı sürüp sevgilisini öptü

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Sanal alem kullanıcıları, sevgilisi içeri girmeden önce klozetin üzerini serayla kaplayandan uyurken kız arkadaşının yatağına örümcek, hatta yılan yerleştiren kişilere kadar pek çok gariplik gördü.Bu kez yaşanan gariplik de geçmişte hafızalarda yer edenler kadar etkili.
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Gençlerin yaratıcılıklarını ve cesaretlerini yarıştırdığı bir alan haline dönen sosyal medya pek çok garip deneye ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de dudaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıp sevgilisini öpen bu genç!
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Twitter üzerinden yapılan paylaşımda bir erkek dudağına japon yapıştırıcısı sürüyor. Japon yapıştırıcısını sürdükten sonra kız arkadaşının yanına doğru ilerliyor. Dudaklarına Japon yapıştırıcısı süren erkek, kız arkadaşı ile öpüşmeye başlıyor.
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Genç kız, erkek arkadaşının romantik hamlesinin bir süre sonra şaka olduğunu anlıyor. Çift dudaklarını birbirinden ayıramıyor ve video sona eriyor.
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İnternette olay yarattı bu anların yer aldığı video paylaşım rekoru kırdı.
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Anahtar Kelimeler:
japon yapıştırıcısı dudak sosyal medya

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