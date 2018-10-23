Dudağına japon yapıştırıcısı sürüp sevgilisini öptü

Takipçi ve izlenme sayılarını artırmak için her geçen gün farklı bir yöntem deneyen sanal alem tutkunlarından biri olan bu genç, yaptığı şakayla dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. İnternette olay yaratan görüntülerde, genç adam dudağına japon yapıştırıcısı sürdü ve hızla sevgilisinin yanına gitti. Sonrasında bakın neler oldu...
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