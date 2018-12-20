Dudak büyütme yöntemleri nelerdir? Dudak büyütme ameliyatı nasıl olur? Dudak dolgusu nedir? Dudak dolgusu sonrası nelere dikkat edilmeli?

Ameliyat ile dudak büyütme için sık kullanılan teknik yağ grefti yani yağ enjeksiyonudur. Karın, basen ya da uygun olan alandan yağ alınır. Yağ dokusu inceltilir sonrasında dudağa enjekte edilir. Bu işlem ameliyathane şartlarında yapılabilir. Sonrasında ödemler, şişlikler olabilir. Yağ enjeksiyonu kalıcı bir yöntemdir. Ama 1 yıl içinde değişen yüzdelerle enjekte edilen yağ eriyebilir. Işlem tekrar gerekli olabilir. Her halükarda yağın bir kısımı kalıcıdır. Dudaklardaki hacim ihtiyacı, beklentiniz. Doktorunuzun tecrübesi burada önemlidir. Diğer bir ameliyat ise kalıcı dudak silikonu uygulamasıdır. Dudak kenarlarından yapılan kesilerden dudağa kalıcı silikon protezler konur. Kalıcı bir teknikdir. Istenmezse tekrar çıkarılır. Ödem şişlik sonrasında olabilir.

Daha sık yapılan ise ameliyat dışı dudak büyütme işlemidir. Yani dudak dolgusudur. Bu uygulamada sıklıkla hyalüronik asit dolgular kullanılmaktadır. Hücrenin yapıtaşında var olan bir maddedir. Sizin için hazır gelen dolgular kişiye özel açılıp kullanılır. Estetik olarak üst ve alt oranı korunmalıdır. Bu oran yaklaşık 0.65/1 civarındadır. Son zamanlarda çok sık sosyal medyada yer alan bir uygulamadır. En önemlisi bunu yapmaya yetkili hekimlerce yapılmasıdır. Uygun malzemeler kullanılmalıdır. Hastaya işlem sonrası yapılan dolgunun bilgileri verilir. Yanlış yapılan uygulamalar örnek alınmamalıdır. Bu işlem için uygunluk durumu önemlidir. Her hastaya yapılacak diye bir durum söz konusu değildir. Tekrarlayan dudak dolgusu işlemlerinde dudak iç kısımda oluşan reaksiyon nedeni ile de bir miktar kalıcılık meydana gelebilir. Uyuşturucu kremlerde sürüldüğü için işlem çok ağrılı olmayabilir. Kalıcılık ortalama 6 ay 1 yıl arasındadır. Bu işlem ile ilgili olarak en doğru bilgi ve en doğru uygulamalara bu işi yapmaya Türkiye'de yetkili hekimlere başvurarak almakta hasta güvenliği açısından fayda vardır.

Kaynak: www.barissahin.com.tr

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