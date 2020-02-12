Dudak damak yarıklarında anne ve babanın bebeğine yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Hamilelik sürecinin 5. haftasında dudak kısmını oluşturan hücreler birleşir. Damak kısmında yer alan hücrelerin birleşmesi ise 9. haftada meydana gelir.

Birleşme süreci ise hamileliğin 12. haftasında sona erer. Ancak herhangi bir sebepten dolayı bu birleşmenin gerçekleşmediği durumlarda ise dudak ve damak yarığı ortaya çıkar. Dünya çapında her 1000 bebeğin 1’inde bu yarıklar meydana gelir. Ancak bu oran dünyanın farklı bölgelerine göre değişiklik gösterir. Dudak ve damak yarıklarına özellikle Asya kıtasında daha sık rastlanılır.

YARIKLARIN NEDENLERİ

Dudak ve damak yarıklarına tam olarak nelerin neden olduğu bilinemez. Bu bozukluklara genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğu düşünülür. Özellikle akraba evliliklerinde, epilepsi, kan sulandırıcı ve romatizma ilaçları kullanan kadınlarda, hamilelik süresince sigara ve alkol kullanımında ve folik asit eksiklerinde bu tarz bozuklukların meydana geldiği görülür.

Yarıklar genetiğe bağlı olarak da meydana gelebilir. Ailesinde yarık dudak veya damaklı olan kişilerin çocuklarında da bu rahatsızlığın görülme şansı %4’tür. Eğer ailede bu durumdan etkilenen birey sayısı ikiyse bu şans %9’a çıkar.