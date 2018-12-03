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Dudak dolgusu estetiği nedir? Dudak dolgusu estetiği sonrası iyileşme süreci ne kadardır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.12.2018 15:44 | Son Güncelleme

Dudak dolgusu estetiği son yıllarda pek çok kişinin başvurduğu estetik yöntemleri arasında yer alıyor. Dudak dolgusu estetiği kullanılan malzemeler dudakların dolgunluk süresinin de uzamasına ya da kısalmasına neden olur. Kullanılan dudak dolgusu malzemesine göre altı ya da dokuz aya kadar uzayabilir. Acısız bir işlem olduğu bilinen dudak dolgusu estetiği iyileşme süreci nasıl gerçekleşir? Kişiye özel yapılan dudak dolgusu estetiği sonrasında yapılanlar da iyileşme sürecini yakından etkiler.

Dudak dolgusu estetiği nedir? Dudak dolgusu estetiği sonrası iyileşme süreci ne kadardır?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dudak dolgusunun aşamalarını ve tasarımını sizler için anlattı.

Dudak dolgusu, dolgu maddelerinin dudaklarınızın içine enjekte edilmesi ile kalınlaştırarak daha şekilli bir hale getiren estetik bir işlemdir. Sorunları ve riskleri önlemek için deneyimli bir plastik cerrah ya da dermatolog tarafından yapılması gerekir.

Dudak dolgusu; tecrübe, bilgi ve estetik bakış açısı ister. Önemli olan enjeksiyon değil, enjeksiyonu kontrol eden eldir. Dudaklar yüzün en hassas bölgelerinden biridir ve uzun yılların deneyimine sahip bir cerrah tarafından şekillendirilmelidir.

DUDAK DOLGUSU MALZEMELERİ

Günümüzde birçok cerrah, dudak dolgusunda hyaluronik asit bileşiğini kullanmayı tercih ediyor. Çünkü hyaluronik asit cildin doğal yapısında da bulunan pürüzsüz bir etki yaratan ve sonuçlarının öngörülebildiği bir dolgu malzemesidir.

Hiyalüronik asitler, jel benzeri bir kaliteye sahiptir ve dudaklardaki eksik hacmi başarılı bir şekilde giderir. Doğal ve çok güvenlidirler. Alerjik reaksiyon riski yok denecek kadar azdır. Özellikle dudak ya da vermilyon sınırında daha fazla tanım isteyen yaşlı hastalar için dudaklara hacim kazandırırken çok etkili sonuçlar sağlıyor. Dudaktaki yaşlanma belirtilerini ve hacim eksikliklerini gidererek dudakları daha dolgun hale getirmekle kalmaz aynı zamanda dudakları çok daha pürüzsüz hale getirir.

Vücut, asitleri zamanla yavaşça absorbe eder. Enjeksiyonun genellikle son tedaviden beş ya da altı ay sonra tekrarlanması gerekir. Kullanılan dolgu malzemesinin kalitesine göre bu süre altı ila dokuz aya kadar uzayabilir.

DUDAK DOLGUSU ENJEKSİYONU GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR

Eğer dudak dolgunuzdan herhangi bir sebepten memnun kalmazsanız ve çıkarılmasını yani doğal dudak yapınıza dönmek isterseniz, cerrahınız hyaluronidase adı verilen bir bileşiği enjekte edebilir, bu da hemen estetik operasyonun etkilerini tersine çevirir.

ACISIZ BİR İŞLEMDİR

Dudak dolgusu acı verici bir operasyon değildir. Çoğu cerrah prosedürden önce topikal bir anestezi uygular ve ayrıca iğnenin kendisinde de bir miktar anestezi vardır. Dudak dolgunlaştırmada genellik ile 4 ile 6 arasında enjeksiyon yapılması gerekir.

Prosedür kişiye göre özel olarak planlanır. Dudak dolgusunda çok ince uçlu iğneler kullanılır. Bu sayede kolaylık ile uygulanabilir; oldukça az şişlik ve morluk oluşabilir. Eğer tecrübeli bir cerrah tarafından yapılırsa bu risk oldukça düşük olur.

İYİLEŞME SÜRECİ KISADIR

Eğer yine de şişlik ya da morluk oluştu ise bunun enjeksiyon işleminden sonra birkaç gün içinde kendiliğinden geçmesi gerekir. Enjeksiyon işleminden hemen sonra kişi işe hiç ara vermeksizin devam edebilir. Operasyondan sonra 48 saat boyunca alkol, egzersiz ya da öpüşme önerilmez. Birkaç gün hafif yüksek bir yastıkla yatılması tavsiye edilir. Cerrahınızın reçete edeceği ilaçları da talimatlara uygun olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca soğuk kompres de oldukça yardımcı olabilir.

DUDAK TASARIMI KİŞİYE ÖZEL YAPILIR

Dudak dolgusu estetiğinde doğal görünümü yakalamanın en iyi yolu, dudak dolgusunu çok iyi planlamak ve her zaman orantı ile dengeyi korumaktır. Enjeksiyon ile alt dudağın üst dudaktan üçte iki oranında daha büyük olur ve istenilen dolgunluk sağlanınca operasyon tamamlanır. Simetri de önemlidir. İşte bu yüzden teknik ile birlikte estetik bakış açısı olan bir estetik cerrah bulmak çok önemlidir.

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dudak dolgusu estetik dudak

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