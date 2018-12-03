Dudak dolgusu estetiği nedir? Dudak dolgusu estetiği sonrası iyileşme süreci ne kadardır?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dudak dolgusunun aşamalarını ve tasarımını sizler için anlattı.

Dudak dolgusu, dolgu maddelerinin dudaklarınızın içine enjekte edilmesi ile kalınlaştırarak daha şekilli bir hale getiren estetik bir işlemdir. Sorunları ve riskleri önlemek için deneyimli bir plastik cerrah ya da dermatolog tarafından yapılması gerekir.

Dudak dolgusu; tecrübe, bilgi ve estetik bakış açısı ister. Önemli olan enjeksiyon değil, enjeksiyonu kontrol eden eldir. Dudaklar yüzün en hassas bölgelerinden biridir ve uzun yılların deneyimine sahip bir cerrah tarafından şekillendirilmelidir.

DUDAK DOLGUSU MALZEMELERİ



Günümüzde birçok cerrah, dudak dolgusunda hyaluronik asit bileşiğini kullanmayı tercih ediyor. Çünkü hyaluronik asit cildin doğal yapısında da bulunan pürüzsüz bir etki yaratan ve sonuçlarının öngörülebildiği bir dolgu malzemesidir.

Hiyalüronik asitler, jel benzeri bir kaliteye sahiptir ve dudaklardaki eksik hacmi başarılı bir şekilde giderir. Doğal ve çok güvenlidirler. Alerjik reaksiyon riski yok denecek kadar azdır. Özellikle dudak ya da vermilyon sınırında daha fazla tanım isteyen yaşlı hastalar için dudaklara hacim kazandırırken çok etkili sonuçlar sağlıyor. Dudaktaki yaşlanma belirtilerini ve hacim eksikliklerini gidererek dudakları daha dolgun hale getirmekle kalmaz aynı zamanda dudakları çok daha pürüzsüz hale getirir.