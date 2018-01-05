KADIN

Dudak dolgusu faciasında yeni mağdur! Sizin de başınıza gelebilir

Dudak dolgusu faciasında yeni mağdur! Sizin de başınıza gelebilir

İlk olarak model Kylie Jenner'ın trend haline getirdiği dudak dolgusu tüm dünyada gittikçe yayılıyor. Hiçbir testten geçmeden ve 'ucuz olsun da nasıl olursa olsun' mantığıyla hareket eden bazı kadınlar, dramatik sonuçlarla başbaşa kalabiliyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde bir hemşirenin başına gelen estetik faciasını bu kez Kuzey Galler'de yaşayan Sally Roberts yaşadı.

3

Yaptırdığı dudak dolgusunun alerjik reaksiyon göstermesi nedeniyle acı içinde kalan Sally, antibiyotik, anti histamin ve güçlü ağrı kesiciler kullanarak biraz ağrılarından kurtuldu.

4

Dudağından akan iltihaplı sıvıyı dolgu yaptıracak kadınların dikkatini çekmek için Facebook hesabında paylaşan talihsiz kadın, ''Her zaman dudaklarımın dolgun görünmesini istemiştim. Ancak yaptırdığım dolgu alerjik reaksiyon gösterdi. Dudaklarım gün geçtikçe şişiyor, yemek yiyemez hale geliyordum. Fiyatı ucuz olduğu için bunu tercih ettim. Ve şu an kendimden nefret ediyorum. Korku filminden fırlamış gibiyim. Benim durumuma düşmemeleri için tüm kadınları uyarıyorum'' diye konuştu.

2

Dudak dolgu maddeleri nedir?

Dudak dolgu maddeleri içinde tipik olarak bulunan sıvılar, hyalüronik asitten yapılan Juvederm veya Vycross Juvederm'dir. Bileşenler doğaldır ve özel bir üründe çözünebilir.
Restylane daha ucuz bir seçenek olan başka popüler dolgu maddesi, ancak dudakları topak kalacak kristaller içerdiğinden bu komplikasyonlara neden olabilir.

Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 2 Oy
    igrenc yuh bu pıslıgı nasıl dudagınıza yaptırıyorsunuz.
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Bu belirtileri görmezden gelmeyin! Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
2 "Kilolu olmaktan bıktık" dediler, şimdiki halleriyle şaşkına çeviriyorlar "Kilolu olmaktan bıktık" dediler, şimdiki halleriyle şaşkına çeviriyorlar
3 Hepsi birbirinden etkili! Et benlerini düşüren doğal tedavi yöntemleri Hepsi birbirinden etkili! Et benlerini düşüren doğal tedavi yöntemleri
4 Böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren belirtiler Böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren belirtiler
5 Acil doktorlarının gördüğü en acayip seks kazaları Acil doktorlarının gördüğü en acayip seks kazaları
6 Emzik Seçerken Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Emzik Seçerken Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Haftanın En İyileri

1 Norveç, bu konuda da birinciliği kimseye kaptırmadı Norveç, bu konuda da birinciliği kimseye kaptırmadı
2 Cebinizi yormayacak ev yapımı ilaçlar Cebinizi yormayacak ev yapımı ilaçlar
3 2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey 2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey
4 Annenin çözümü binlerce kişiye ilaç oldu! Annenin çözümü binlerce kişiye ilaç oldu!
5 Ucuz estetik faciaya neden oldu! Ucuz estetik faciaya neden oldu!
6 Bilimsel olarak da kanıtlandı! Farklıyız Bilimsel olarak da kanıtlandı! Farklıyız
Kadın Sağlığı

Kadınların yüzde 58'i regl dönemlerinden utanıyor!

SAĞLIK

Avuç içiniz terliyor mu, tedavisi zor değil…

Kadın Sağlığı

Bu belirtileri görmezden gelmeyin!

YAŞAM

Rakamlar şaşırtıcı: Dünyanın farklı kültürlerindeki kadınların ilk cinsel deneyim yaşları

YAŞAM

100 yıl boyunca değişen 'kadın bedeni algısı'

GÜZELLİK - MODA

Saatine dikkat! Güzellik uykusunu atlamayın

SAĞLIK

"Kilolu olmaktan bıktık" dediler, şimdiki halleriyle şaşkına çeviriyorlar

YAŞAM

Hepsi birbirinden etkili! Et benlerini düşüren doğal tedavi yöntemleri

SAĞLIK

Böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren belirtiler

BURÇLAR - ASTROLOJİ

2018 Ocak ayı aylık burç yorumları

YAŞAM

Kafamızda deli sorular: Greyfurt suyu ile birlikte ilaç tüketmek zehirliyor mu?

YAŞAM

Görülmüş şey değil! Bu sihirli mantarı koklayan kadınlar bir anda orgazm oluyor

SAĞLIK

Şişlik, halsizlik mi hissediyorsunuz? Bu detoksu yapın rahatlayın

Saç Dökülmesi

Siz de kullanıyorsanız aman dikkat! Kel kalmanıza neden olabilir

Kadın Sağlığı

Her kadının başına gelecek! Menopozu bu yöntemlerle çok rahat atlatabilirsiniz