Dudak dolgusu faciasında yeni mağdur! Sizin de başınıza gelebilir

İlk olarak model Kylie Jenner'ın trend haline getirdiği dudak dolgusu tüm dünyada gittikçe yayılıyor. Hiçbir testten geçmeden ve 'ucuz olsun da nasıl olursa olsun' mantığıyla hareket eden bazı kadınlar, dramatik sonuçlarla başbaşa kalabiliyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde bir hemşirenin başına gelen estetik faciasını bu kez Kuzey Galler'de yaşayan Sally Roberts yaşadı.

Yaptırdığı dudak dolgusunun alerjik reaksiyon göstermesi nedeniyle acı içinde kalan Sally, antibiyotik, anti histamin ve güçlü ağrı kesiciler kullanarak biraz ağrılarından kurtuldu.

Dudağından akan iltihaplı sıvıyı dolgu yaptıracak kadınların dikkatini çekmek için Facebook hesabında paylaşan talihsiz kadın, ''Her zaman dudaklarımın dolgun görünmesini istemiştim. Ancak yaptırdığım dolgu alerjik reaksiyon gösterdi. Dudaklarım gün geçtikçe şişiyor, yemek yiyemez hale geliyordum. Fiyatı ucuz olduğu için bunu tercih ettim. Ve şu an kendimden nefret ediyorum. Korku filminden fırlamış gibiyim. Benim durumuma düşmemeleri için tüm kadınları uyarıyorum'' diye konuştu.

Dudak dolgu maddeleri nedir?

Dudak dolgu maddeleri içinde tipik olarak bulunan sıvılar, hyalüronik asitten yapılan Juvederm veya Vycross Juvederm'dir. Bileşenler doğaldır ve özel bir üründe çözünebilir.

Restylane daha ucuz bir seçenek olan başka popüler dolgu maddesi, ancak dudakları topak kalacak kristaller içerdiğinden bu komplikasyonlara neden olabilir.