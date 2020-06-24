Dudak Şişmesi : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Dudak şişmesi, dudak dokusunun içerisinde bulunan sıvının bir kısımda birikmesi ya da dudağın iç kısmında oluşan iltihabın bir noktada birikerek bazen alt dudakta, bazen üst dudakta, bazen de her ikisinde birden şişme durumunun meydana gelmesidir. Bu şişliğe dudak ödemi de denir. Hafif sağlık sorunlarından kaynaklanmakla beraber, kimi zaman da ciddi sağlık sorunlarından kaynaklanır. Basit bir şişlik olarak başlayıp ilerleyen aşamalarda kötü durumlara sebep olarak travma ya da kötü huylu bir tümöre de sebep olabilir. Kişiyi sağlık açısından huzursuz ederken bir yandan görsel açıdan bir hayli rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkarır. Özellikle kadınların makyajlarında, bu şişliğin bir kusur gibi görünmesi estetik anlamda rahatsızlık verir. Dudak Şişmesi Neden Olur? Dudak, çok hassas ve ince yapıda bir organ olduğu için, en ufak bir rahatsızlık durumunda şişmeye meyillidir. Dudakta meydana gelen bu şişlikler, basit nedenlerle olabildiği gibi tıbbi açıdan pek çok hastalık da dudakta ödem oluşmasına neden olabilir. 1. Alerji Dudakta en çok alerji nedeniyle şişliklere rastlanır. Alerjik olarak dudaklarda şişliğe neden olan durumlar şunlardır:

Saman nezlesi

Gıdalara karşı alerjik reaksiyon gösterilmesi

İlaç alerjileri (penisiline olan alerji gibi)

Böcek ısırmaları sonucu oluşan alerjiler

Kozmetik ürünlere olan alerjiler

Polenlere karşı oluşan alerjiler

Toza karşı olan alerjiler

Kedi, köpek tüyüne karşı oluşan alerjiler En sık gıdalara olan alerjilerden dolayı dudakta şişme meydana gelir. Bağışıklık sisteminde olan bir zayıflık nedeniyle, gıdaların bağırsakta zararlı bir yapıdaymış gibi algılanması durumunda, vücut immunglobulin E maddesini hızlı bir şekilde salgılar. Buna reaksiyon olarak dudaklarda şişme meydana gelir. Alerji Konusunda Daha Detaylı Bilgiler İçin: Alerji Rehberi 2. Uçuk Dudakta oluşan uçuklar, virüsler neticesinde ortaya çıkarlar. İçleri iltihap dolu enfeksiyonlar şeklinde görülürler. Bazen üst, bazen alt, bazen de her iki dudakta görülebilen uçuk rahatsızlık hissi yaratır ve ağrıya, şişliğe neden olur. 3. Anjiyoödem Alerjik reaksiyonlarda görülen böcek ısırıkları anjiyoödeme sebep olur. Bu gibi durumlarda, ani üst dudak şişmesi ve uyuşması görülmesinin yanı sıra her iki dudakta da şişme meydana gelebilir. Bu böcekler aynı zamanda hem dilde, hem de yüzde geniş kapsamlı şişliğe sebep olurlar. İlaç alerjilerinde de yine aynı semptomlarla karşılaşılır. 4. Yaralanma Dudakta şişmeye neden olan yaralanmaların nedenleri şunlardır:

Acı gıdaların çok sık tüketilmesi

Çok sıcak ve aşırı baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi

Büyük çaptaki güneş yanıkları

Diş fırçası gibi ağız içinde kullanılan aletler

Dudağın yarılması ya da yırtılması

Diş etlerinde meydana gelen yaralanmalar ve enfeksiyon durumları

Dişlerde oluşan yaralanmalar ve geçirilen dudak ameliyatları 5. Dudaklarda çatlama Dudaklarda meydana gelen çatlamalar, dudaklarda yarılmalara ve şişliğe neden olur. Bu çatlama durumu, havanın kuru olmasından, aşırı güneş ışığına maruz kalınmasından ve kişinin sürekli olarak bilinçsizce dudaklarını yalamasından dolayı oluşur. Çatlaklar da dudaklarda şişliğe neden olur. Ayrıca bazı kişilerde bir tik gibi dudakların yenmesi, el ile dudaklardaki çatlakların soyulması da ödem oluşmasına neden olabilir. 6. Vitamin eksikliği Dudaklarda şişmenin bir diğer nedeni de vitamin eksikliğidir. Özellikle B vitamini eksikliği dudakların kenarlarında şişmeye ve kuruluğa neden olur. Doktor kontrolü neticesinde B vitamini eksikliğinden olduğu anlaşılan dudak şişmelerinde, B vitamini takviyesiyle bu şikayetten kurtulmak mümkündür. 7. Kullanılan ilaçlar Kullanılan bazı kuvvetli ve yüksek dozdaki ilaçlar, dudaklarda şişme ve ödeme neden olabilir. Özellikle ACE önleyici tansiyon ilaçları, steroid içermeyen anti-iltihap etkili ilaçlar, bazı güçlü antibiyotikler bu tip şişliklere neden olabilir. Aynı zamanda ergenlik döneminde çıkan sivilcelerden kurtulmak için çok güçlü ve yan etkileri çok olan ilaçların kullanılması sonucu vücudun bu ilaçlara gösterdiği reaksiyon dudaklarda şişliğe neden olabilir.

8. Tükürük bezinde yaşanan problemler Ağız bölgesinde toplam 6 adet farklı türde tükürük bezi mevcuttur. Bu tükürük bezleri ağızda bulunan kanallar yoluyla tükürük üretimini sağlarlar. Bu bezlerden herhangi birinde oluşan enfeksiyon, devir daim sürecinden ötürü, tüm ağza yayılarak mikrop oluşumuna neden olur. Ağız bakımının hijyenik şekilde yapılmaması bu tükürük bezlerinde iltihaplara neden olur. Enfeksiyon durumu ise dudakta şişme ve ağrıya neden olabilir. Dudak Şişmesi Nasıl Geçer? Dudak şişmesi belli nedenlerle ortaya çıkan bir durumdur. Hassas yapıda olan dudak, en ufak bi durumda şişebilir. Dudak şişmesi ne kadar sürer? Genellikle bu durum sebebine bağlı olarak 1 ile 10 gün arasında değişiklik gösterebilir. Tedavisi için ise öncelikle şişmenin nedeni araştırılmalı ve bunun sonucunda bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Dudak şişmesi için hangi doktora gidilir? İlk olarak dahiliye uzmanına başvurulabilir. Hastalığın sebeplerine ve şikayetlere göre hekim başka branşlara da yönlendirebilir. KBB ve cildiye bölümleri de dudak şişmesi şikayeti için gidilebilecek bölümlerdendir.