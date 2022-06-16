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  4. Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

16.06.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de mandıradan çaldığı 41 büyükbaşı kestiren çoban, 2 milyon TL'lik kazanç sağladı. Aradan geçen bir süre sonra kesimhane çalışanlarının bilgi vermesiyle durumu öğrenen mandıra sahibi jandarmaya ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte haberin detayları...

Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde Afgan uyruklu çoban Juma Khan Velizade (25), çalıştığı mandıradaki 28 büyükbaş ile komşularına ait 13 büyükbaşı çalarak, yaklaşık 2 milyon haksız kazanç sağladı. Durumu fark eden işletme sahiplerinin ihbarıyla gözaltına alınan Afgan çoban ile birlikte toplam 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen mayıs ayında Boztepe ilçesi Külhüyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Afgan uyruklu çoban Juma Khan Velizade, çalıştığı mandırada Ramazan Göztak'a ait 28 büyükbaşı çeşitli zamanlarda kesimhanede kestirerek, kasaplara sattı. Bir süre sonra kesimhane çalışanlarının bilgi vermesiyle durumu öğrenen Göztak, jandarmaya ihbarda bulundu.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Olayı öğrenen Göztak'ın komşusu Mustafa Demir de büyükbaşlarını saydığında 13'ünün eksik olduğunu belirledi. Demir de Afgan çobandan şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Afgan çoban ile birlikte çalıştıkları belirlenen toplam 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"BU ÇOBAN HER HAFTA BİZDEN DANA ÇALIP MEZBAHAYA GÖNDERİYORMUŞ"

Yaşadığı olayı anlatan Ramazan Göztak, "25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Son zamanlarda bir Afgan çobanımız vardı. Bu çoban her hafta bizden dana çalıp mezbahaya gönderiyormuş. Her hafta 4-5 tane hayvanı elden çıkarıyormuş. Biz çobanımıza güveniyorduk. Hayvanları saymıyorduk. Tabii burada alıcılar da bilinçli bir şekilde bu hayvanları alıp haksız kazanç elde ediyorlar. Biz jandarmaya haber verdik. Jandarma bunların ifadesini aldı. Daha sonra adliyeye sevk edildiler ve serbest bırakıldılar. Toplamda komşumun hayvanlarıyla birlikte 41 tane hayvanın 17 tanesini çaldıklarını kabul ediyorlar ve diğer hayvanları kabul etmiyorlar. Diğer hayvanlar nerede? Bu hayvanlar hiçbir fatura karşılığı olmadan neye göre kesiliyor? Anlamadık" dedi.

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"2 MİLYON TL ZARARIMIZ VAR"

Zararlarının büyük olduğunu söyleyen Göztak, "Toplam 2 milyon TL kadar büyük bir zararımız var. 28 tane benim büyükbaş hayvanım, 13 tane de diğer komşumun olmak üzere 41 büyükbaş hayvan ortada yok. Mandıramızda bulunan kameraların fişini dahi kesmişler. Her bir metrede kabloları kesip bulunduğu demirlere dolamışlar. Ben kesimhanelere de söylüyorum. Sizler bir Afganlının malının olmayacağını bilmiyor musunuz? Sizler gebe hayvanların kesilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Bu nasıl bir vicdansızlıktır" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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