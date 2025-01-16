Dudak uçuklatan parayı Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 milyardan fazla... Hepsinin hesaplarına el konuldu

9 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-15” operasyonlarında dudak uçuklatan bir para ele geçirildi. Detayları veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hesaplarında 30 milyar TL'den fazla işlem hacmi bulunan 21 şüphelinin yakalandığını ve 752 hesaba el konulduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;