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  4. Dudak uçuklatan parayı Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 milyardan fazla... Hepsinin hesaplarına el konuldu

Dudak uçuklatan parayı Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 milyardan fazla... Hepsinin hesaplarına el konuldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.01.2025 08:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hesaplarında 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı ve 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu" açıklamasını yaptı.

Dudak uçuklatan parayı Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 milyardan fazla... Hepsinin hesaplarına el konuldu

9 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-15” operasyonlarında dudak uçuklatan bir para ele geçirildi. Detayları veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hesaplarında 30 milyar TL'den fazla işlem hacmi bulunan 21 şüphelinin yakalandığını ve 752 hesaba el konulduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya hesap kripto
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