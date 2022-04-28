Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi

Fransa’nın başkenti Paris’te ikamet eden 82 yaşında emekli hukuk danışmanı ve iş insanı Henry B., 1929’da çıkarılan ve hamiline ödenen türden olan tahvilin bedelini almak için Romanya devletine başvurdu.

ARKASINDA YAZAN İBARE...

Tahvilin arkasında yazan ibare ise, Romanya’nın kamu borcuna karşılık geldiğini gösteriyor.

Anonim tahvil, gayrimenkul bir borç teminatıdır ve anonim olması nedeniyle onu elinde bulunduran kişiye aittir. Henri B.’nin elindeki tahvil, 1929’da Romanya tarafından ülkenin kamu borcunun bir kısmını finanse etmek için çıkarıldığı öğrenildi.

ŞİMDİKİ DEĞERİ 115 MİLYON 887 BİN EURO

Düzenlendiği tarihte, tahvilin "500 Altın Frangı" değerinde olduğu ancak şimdiki tahmini değerinin 115 milyon 887 bin euro olduğu belirtiliyor. Henry B. ise tahvili 4 yıl önce bir Rumen albaydan 300 bin euro karşılığında satın almıştı.

HENÜZ SONUÇ ALAMADI

Henry B., tahvilin değerini almak için Romanya Ulusal Bankası’na ve Romanya’nın Paris Büyükelçiliği’ne başvurdu ancak henüz sonuç alamadı.

Öte yandan 1930’larda, ülkelerin kamu borçlarını ödemek için basit yıllık faiz karşılığında devlet tahvili çıkarmaları yaygındı. (İHA)

