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  4. Dudak uçuklatan teklif! 2 kavun 208 bin TL

Dudak uçuklatan teklif! 2 kavun 208 bin TL

24.05.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da açık artırmaya çıkarılan 2 adet özel üretim kavun 2.7 milyon yene (yaklaşık 208 bin lira) alıcı buldu.

Dudak uçuklatan teklif! 2 kavun 208 bin TL

Japonya’nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo’da gerçekleştirildi. Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen kavunlar en yüksek fiyata alıcı bulmak için kıyasıya yarıştı. Yerel bir bebek maması üreticisi olan Hokkaido Products adlı şirket 2.7 milyon yenlik (yaklaşık 208 bin lira) en yüksek teklifi vererek 2 adet kavunun sahibi olmaya hak kazanırken, şirket yönetiminden yapılan açıklamada çiftçileri teşvik etmek adına en yüksek teklifin verildiği belirtildi. Yubari Tarım Kooperatifi, 102 yerel üretici tarafından yetiştirilen 2.16 milyar yen (yaklaşık 166 milyon lira) değerindeki 3 bin 675 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

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REKOR TEKLİF 2019'DA VERİLMİŞTİ

Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019’da 5 milyon yen (yaklaşık 385 bin lira) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu. Geçen yılki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise Covid-19 salgınının ekonomik etkisi nedeniyle 120 bin yende (yaklaşık 9 bin lira) kalmıştı.

İHA

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