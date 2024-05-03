Dudak uçuklatan vurgun! Bu kez dolandırıcı polis çıktı: Mağdurların çoğu da polis

Bu zamana kadar çeşit çeşit dolandırıcıların önünü kesen ve vatandaşı kurtaran polis memurları bu kez kendileri mağdur oldu. Kendilerini mağdur eden ise başarılı polis memur arkadaşları Hüseyin Kolo oldu. 9 yıllık polis olan Kolo arkadaşları, mesai arkadaşları ve esnaftan çeşitli yatırımlar adı altında para toplayarak 20 milyon liralık vurgun yaptı.

"MAĞDUR OLDUĞUNA İNANMAYANLAR VAR"

Avukat Melisa Çağan, dolandırıcı polisin hırsızlık timinde çalıştığını açıkladı. Bir başka avukat Sedanur Kalkan ise Kolo'nun çevresine güven duygusunu oluşturduğunu belirterek, "Mağdur olduğuna inanmayanlar var." ifadelerini kullandı.

"İNEKLERİNİ SATIP VERDİLER"

Dolandırıcı Kolo çevresi tarafından güleryüzlü ve yardım sever olarak biliniyordu. Ama bu hallerinin onun

kamuflajı olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Hırsızlık timinde görevli polis, esnafı, arkadaşlarını hatta

meslektaşlarını dahi dolandırdı. Kanal D Haber'de yer alan habere göre çevresi Kolo'ya öyle inandı ki kimisi ineklerini satıp parasını bile ona verdi.

9 YILLIK MEMURDU

Hüseyin Kolo, mesleğe 9 yıl önce başladı. İlk çalıştığı yer yabancılar şubesi oldu, sonra da Tuzla'da bir karakola atandı. Üstelik hırsızlık timinde görev yapıyordu. Güven duygusunu etrafına o kadar aşıladı ki ailelerin içine kadar girdi, meslektaşlarıyla iyi ilişkiler kurdu. Çok yakın ilişkiler kurarak çok sevecen bir

şekilde çok güleryüzü bir şekilde herkese ailesinden biriymiş gibi yaklaştı. Hüseyin Kolo yıllar sonra da

bu güven duygusunu çevresini kandırarak 'paraya' çevirdi.

ÖNCE MESAİ ARKADAŞLARINDAN BAŞLADI

Kolo ilk önce karakoldaki mesai arkadaşlarını kandırdı, sonra gittiği olaylardaki mağdurları ve

tanıştığı iş insanlarını hedef aldı. Türlü türlü yatırım yalanlarıyla onlardan da paralar topladı. Mağdur

edilmiş birinin de duygularına daha çok hitap edebildiği için güvenini kazandı.

20 MİLYON LİRA TOPLADI

Kolo'nun 50'ye aşkın kişiden 20 milyon aşkın para topladığı belirlendi. Ama iddiaya göre o parayı da yasa dışı bahis oynarken kaybetti ve foyası da ortaya çıkmış oldu. Mağdur polisler, arkadaşlarını şikayet etmek zorunda kaldı. Hüseyin Kolo şu anda tutuklu ve cezaevinde.







