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  4. Dudak uçuklatan vurgun! Çok sayıda gözaltı var... Böyle elde etmişler

Dudak uçuklatan vurgun! Çok sayıda gözaltı var... Böyle elde etmişler

24.05.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis sitesi operasyonuyla dudak uçuklatan bir vurgun olarak çıkartıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesabından 12 milyon 636 bin 476 TL gelir elde eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Dudak uçuklatan vurgun! Çok sayıda gözaltı var... Böyle elde etmişler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, bir yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesapları üzerinden 12 milyon 636 bin 476 TL suç geliri elde ettiği belirlenen 30 şüpheliye yönelik, İzmir merkezli 12 ilde bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon çerçevesinde 30 şüpheliden 24’ü ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 kişi adliyeye sevk edildi. (İHA)

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İzmir
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