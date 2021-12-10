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  4. Dudak uçuklatan vurgun! İngiliz bankalarını dolandıran Türk şebeke çökertildi

Dudak uçuklatan vurgun! İngiliz bankalarını dolandıran Türk şebeke çökertildi

10.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın turistik ilçelerine gelen İngiliz vatandaşların mevduat hesaplarını ele geçiren ve kredi kullandıran şebeke Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Dudak uçuklatan vurgun! İngiliz bankalarını dolandıran Türk şebeke çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’e tatile gelen İngiliz turistlerin İngiliz bankalarındaki mevduat hesaplarını ele geçiren ve bazı hesap sahipleri ile ortak hareket eden dolandırıcılık şebekesi ile ilgili ihbar ve şikayetler sonrası Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

3 ay boyunca dolandırıcılık şebekesi teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yüksek miktarda hesap hareketi tespit edildi. 3 aylık bir çalışma sonrasında Muğla merkezli 3 ilçe ve İzmir’de 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin yönetici konumundaki S.A., N.A., Ö.T., B.Ç., E.D., E.D., B.A., M.A., A.S., T.B. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin hesaplarında İngiliz bankalarından kullandırdıkları kredilerden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 32 milyon TL para, ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca N.A. Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakıldı. M.A., İ.Ö., Ö.T., A.S., E.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest, dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi konumundaki S.A., B.Ç., B.A. ve T.B. tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muğla
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