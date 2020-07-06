Dudak uçuklatan vurgun! İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, araba kiralaması sonrası çok sayıda şikayet üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.Polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde benzer konuda 145 ayrı ihbar olduğunu belirledi.

ARAÇLARA ÇİZEREK ZARAR VERMİŞLER

Yapılan detaylı incelemelerde, benzer şekilde gelen ihbarlarda araç kiralama adı altında dolandırıcılar tarafından vatandaşların kredi kartlarından bir miktar ön provizyon bedeli çekildiği belirlendi. Araba kiralayan vatandaşın, karttan ön provizyon bedelini çektikten sonra aracı teslim ettiği ardından aracı geri almasına 3 gün kala GPRS yerini tespit ettiği belirtildi. Dolandırıcıların yerini belirlediği araçlara çizerek zarar verdikleri ortaya çıktı. Dolandırıcıların, aracı teslim etmeye gelen vatandaşa aracın çizildiğini bahane ederek ön provizyon bedelini iade etmedikleri bu şekilde 145 ayrı kişiden 3 milyon lira değerinde vurgun yaptıkları tespit edildi.

22 ADRESE OPERASYON

Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takibi ardından 3 Temmuz Cuma günü sabaha karşı önceden belirlediği 22 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında 3 adet silah, 18 adet fişek, 550 adet oto kiralama sözleşmesi, 33 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü bilgisayar, 700 bin lira değerinde senet, 6 adet post cihazı ele geçirilirdi.