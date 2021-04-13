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Dudak yemek orucu bozar mı? Diş eti kanaması abdest bozar mı?

13.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bin aydan daha da hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayı bu gece ilk sahur ile başlıyor. Ramazan ayında orucun temel unsuru nefsi yeme ve içmeden mahrum bırakmaktır. Oruçluyken yapmak istediklerinden orucu bozulur diye endişe edenler için ise Diyanet merak edilen soruları yanıtladı. Peki, dudak yemek orucu bozar mı? Diş eti kanaması abdest bozar mı?

Dudak yemek orucu bozar mı? Diş eti kanaması abdest bozar mı?

Bin aydan daha da hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayı bu gece ilk sahur ile başlıyor. Ramazan ayında orucun temel unsuru nefsi yeme ve içmeden mahrum bırakmaktır. Oruçluyken yapmak istediklerinden orucu bozulur diye endişe edenler için ise Diyanet merak edilen soruları yanıtladı.

DUDAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Orucu bozan ve bozmayan durumlar her zaman merak konusu olmuştur. Çünkü hiç kimse başladığı bir orucun isteyerek ya da istemsiz bozulmasını istemez. Dudak yemek de oruca etkisi merak edilen bir konudur.

Dudak yemek orucu bozar. Aslında susam tanesinden büyük olan bir parçanın yutulması dahilinde oruç bozulmaktadır. Ayrıca bilerek yutulursa da oruç bozulur. Fakat istemsizce ve susam tanesinden daha küçük bir parça orucu bozmamaktadır. Eğer kişi yuttuğundan emin olamaz ve hatırlamaz ise de orucu bozulmaz. Böyle bir durumda kişi orucunu tutmaya devam edebilir.

ORUÇ SIRASINDA DUDAK YENİRSE NE OLUR?

Orucun kazaya düşmemesi ve bozulmaması için orucu bozan davranışlardan kesinlikle kaçınmak gerekir. Oruçluyken dudak yemek de kişileri muallakta bırakan ve orucun bozulup bozulmadığını merak ettiren bir davranıştır.

Oruçluyken dudak yenirse bazı durumlarda oruç bozulabilirken bazı durumlarda oruç bozulmadan tutulmaya devam edilebilir. Oruçluyken dudak yemek eğer istemsiz yapılan bir davranış ise ve dudak derisinden bir parça yutulmuyorsa oruç bozulmaz. Kaza gerektirmez. Ancak oruçluyken bilerek dudak yenirse ve susam tanesinden daha büyük bir parça yutulursa bu durumda oruç bozulur ve kaza yapmak gerekir.

DİŞ ETİ KANAMASI ABDEST BOZAR MI?

Hanefîlere göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 52). Şâfiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200).

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