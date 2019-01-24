Dudaklarına sanat sığdıran kadın: Jazmina Daniel

Peki, diğer makyaj sanatçıları gibi reklam kazancı var mı? sorusu aklınıza geliyorsa hemen cevaplayayım. Kendisi bir makyaj markası olan "Cover Girl"ün ürünlerini tanıtıyor.

Makyaj sanatçısının Instagram hesabında takipçi sayısı 1.2 milyon ve Youtube kanalında ise bu sayı 50.000 civarı.

Klasik eserleri de dudakları üzerindeki resimlere konu eden Daniel, üniversite için Cerdon College gitti ve "The Mask Academy"e dahil oldu.

Daniel, bir süper model fiziğine sahip değil ancak onun en güzel yeri istisnasız dudakları. Tahmin ettiğiniz gibi resimlerinde kendi dudaklarını kullanıyor.

Dudaklara resim çizen sanatçımızın adı Jazmina Daniel. Kendisi şu an Los Angeles, California'da yaşıyor.

Klasik resim algısını biliriz biz. Ne resimler gördü bu gözler deriz. Duvarlar, arabaların üstü, sokaklar, bedenini tuval yapanlar... Ama ya dudaklar? Sonunda bu da oldu. Dudaklar bir tuval oldu.

Jazmina Daniel, dudakları boyarken aynı zamanda bunu yüzü için de yapabiliyor. Birçok konsept ve imaj için sanatını konuşturuyor.

Özellikle kendi fotoğraflarını Instagram hesabında çekinmeden paylaşması ve sanata olan katkılarıyla son günlerin popüler isimlerinden biri haline geldi.



