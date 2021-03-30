Dudaklarını küçülttüren Lara eleştirilere isyan etti

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka birine dönüşmüştü.

Son olarak pek çok ünlünün aksine dudaklarını küçülttüren şarkıcı, ameliyat sonrasında "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Lara, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Lara'nı yeni dudakları da sevenlerini ikiye böldü. Bazıları bu halini çok beğenirken; bazı kullanıcılar da 'Yok olmamış" gibi yorumlar yaptı.

İSYAN ETTİ

Bu duruma isyan eden Lara, sosyal medya üzerinden "Nasıl kötü insanlarsınız. Hiçbir şekilde estetik olmayan dudaklarıma etmediğiniz hakaret kalmadı. Ne iğrençliğim kaldı ne başka bir şey. Onca acıya kendi dudaklarımı küçülttürdüm, yine bir sürü hakaret. Yok olmamış, yok eskisi daha güzeldi. Ne yapılırsa yapılsın beğenmezsiniz. Dudağım kadar yüzünüz şişsin" ifadelerini kullandı.

Yüzündeki büyük değişimle dikkat çeken Lara, iki yıl önce katıldığı bir programda, hiç estetik yaptırmadığını ve çok zayıfladığı için bu şekilde göründüğünü söylemişti.

