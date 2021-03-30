MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dudaklarını küçülttüren Lara eleştirilere isyan etti

Dudaklarını küçülttüren Lara eleştirilere isyan etti

30.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka birine dönüşen Lara, son olarak ameliyatla dudaklarını küçülttürmüştü. Ünlü şarkıcı, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşınca gelen yorumlara kızdı.

Dudaklarını küçülttüren Lara eleştirilere isyan etti

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka birine dönüşmüştü.

Son olarak pek çok ünlünün aksine dudaklarını küçülttüren şarkıcı, ameliyat sonrasında "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

6061efe655428522e8c4f1a5

Lara, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Lara'nı yeni dudakları da sevenlerini ikiye böldü. Bazıları bu halini çok beğenirken; bazı kullanıcılar da 'Yok olmamış" gibi yorumlar yaptı.

6061f05055428522e8c4f1b3

İSYAN ETTİ

Bu duruma isyan eden Lara, sosyal medya üzerinden "Nasıl kötü insanlarsınız. Hiçbir şekilde estetik olmayan dudaklarıma etmediğiniz hakaret kalmadı. Ne iğrençliğim kaldı ne başka bir şey. Onca acıya kendi dudaklarımı küçülttürdüm, yine bir sürü hakaret. Yok olmamış, yok eskisi daha güzeldi. Ne yapılırsa yapılsın beğenmezsiniz. Dudağım kadar yüzünüz şişsin" ifadelerini kullandı.

6061f12755428522e8c4f1b5

Yüzündeki büyük değişimle dikkat çeken Lara, iki yıl önce katıldığı bir programda, hiç estetik yaptırmadığını ve çok zayıfladığı için bu şekilde göründüğünü söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
'Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi''Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi'
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Diğer Haberler

Chloe Ferry’nin paylaşımıyla başı belada! Hayranları ayaklandı

Öyle bir paylaşım yaptı ki hayranları ayaklandı

Caner Cindoruk'tan Behzat Uygur'a: Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi

'Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi'

Uraz Kaygılaroğlu'nun yatak pozuna yorum yağdı

Yatak pozuna yorum yağdı

Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Kızı Hira canlı yayınını izlediği kişiye 7 bin TL gönderdi

TikTok kurbanı oldu! Kızı bilmeden 7 bin TL yolladı

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu'ndan açıklama

Kanser haberinden sonra paylaştı! Cem Yılmaz'dan destek

Şenol İpek kimdir? Bircan Bali'nin eski eşi kimdir?

Şenol İpek kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.