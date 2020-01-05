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  4. DÜ’de öğretmenlere kültürel miras eğitimi verildi

DÜ’de öğretmenlere kültürel miras eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır Dicle Üniversitesi tarafından öğretmenlere kültürel miras eğitimi verildi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi tarafından öğretmenlere kültürel miras eğitimi verildi. Öğretmenler eğitim sonunda sertifikalarını aldı.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi tarafından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle ’Öğretmenler için kültürel miras eğitimi’ programı düzenlendi. Programda Diyarbakır’ın sosyo kültürel yapısı, tarihi, coğrafyası, arkeolojik zenginliği ve mimari mirası konusunda öğretmenlere temel bilgilerin sunulması amaçlandı. Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleşen programda öğretmenlere Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaj alanı, geleneksel Diyarbakır evleri, köşkleri ve bağ evleri, Diyarbakır’ın sosyo-kültürel yapısı, somut olmayan kültürel mirasın belgelenmesi, Diyarbakır’ın tarihi sesleri, Diyarbakır’da cumhuriyet dönemi mimarisi, Diyarbakır havzasının coğrafi özellikleri, Diyarbakır’ın sanat tarihi potansiyeli, Amida Höyüğü ve Artuklu Sarayının önemi ile Diyarbakır’ın arkeolojik alanları ve Zerzevan Kalesi konularında sunumlar yapıldı.
Eğitim ile ilgili açıklama yapan Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi, Diyarbakır’ın sahip olduğu kültürel tarihi miras, değerlerine dikkat çekme noktasında öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlediklerini söyledi. Prof. Dr. Tanrıverdi, "Dicle Üniversitesi Kültür ve Tabiatlarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından, Diyarbakır’ın sahip olduğu kültürel tarihi miras, değerlerine dikkat çekme noktasında öğretmenlerimize yönelik eğitim programı düzenlendi. 2 gün süren ve alanında uzman hocalarımızın yapmış olduğu bilgilendirmeler neticesinde program sonunda katılımcı öğretmenlerimize katılım belgeleri de verilmiş oldu. Bütün öğretmenlerimizin programa yönelik tepkilerinin çok olumlu olduğunu ve gelecekte de bu tür programların devam etmesi yolunda temennileri dile getirildi, bizler de bu tür programları önümüzdeki dönemlerde de etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden Yakup Toprak ise programa 25 gönüllü öğretmenin katıldığını belirterek bu tür programların devamının geleceğini kaydetti. Toprak, “Bu program öğretmenlere kültürel mirasın anlatımıyla ilgili alanında uzman toplam 5 üniversiteden akademisyen hocalarımızın dahil olduğu ve öğretmenlerimize Diyarbakır’ın surları genel tarih yapısı, coğrafyası, sosyolojisi, gibi bütün alanlarının anlatıldığı 2 günlük program oldu. Programa 25 gönüllü öğretmenlerimiz katıldı, bunun dışında ajanstan 2 tane öğretmenimiz katıldı. Bu öğretmenler tamamen gönüllü seçildiler, DÜ’de Neslihan Dalkılıç hocamızın talebiyle gerçekleşti, ilana çıktığı gibi hemen gönüllü öğretmenler başvuruda bulundu" diye konuştu.
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinin alanında uzman öğretim üyeleri, gönüllü proje eğitmenleri olarak görev alarak Dicle Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ’Öğretmenler için kültürel miras eğitimi’ programı sertifika töreniyle son buldu.

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