Düden Çayı'nda rafting yaparken mahsur kalan 2 arkadaş kurtarıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, And Dulgar ile arkadaşı Yunus Emre Kazmaz, aşırı yağmur nedeniyle debisi yükselen Düden Çayı'nda rafting yapmak istedi. Suda bir süre ilerleyen ikili, boğulma tehlikesi geçirip, sürüklendi. Yaklaşık 1 saat boyunca dere kenarındaki çalılara tutunan 2 arkadaş, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki Düden Çayı'nda meydana geldi. And Dulgar ve arkadaşı Yunus Emre Kazmaz, aşırı yağmur nedeniyle debisi yükselen Düden Çayı'na rafting için girdi. Bindikleri botla bir süre ilerleyen ikili, raftingi sonlandırmak istedi. Suyun debisinin yüksek olması ve hızlı akması yüzünden başarılı olamayan ikili, dere kenarında bulunan çalılara tutunarak, beklemeye başladı.

İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

And Dulgar ve Yunus Emre Kazmaz'ın zor durumda olduğunu görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ikiliyi kurtarmak için operasyon başlattı. Bottaki Dulgar ve Kazmaz'a halat atan itfaiye görevlileri, bota bağlamalarını istedi. Halatın bir tarafını da ağaca bağlayan görevliler, botta bulunan 2 arkadaşı halatla yukarı çekmeyi başardı. Sağlık ekibince ayakta tedavi edilen ikilinin vücutlarında küçük sıyrıklar olduğu belirlendi.

Olayın şokunu üzerinden atamayan Yunus Emre Kazmaz, rafting için çaya girdiklerini belirterek, "Su öylesine hızlı akıyor ve bizi aşağı çekiyordu ki öleceğimizi zannettik. Uzun süre kurtulmayı denedik; ancak olmadı. İtfaiye gelip, kurtardı" diye konuştu.