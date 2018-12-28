Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen ziyaretçilerden Hakan Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düden Şelalesi'nin fotoğraflardaki kadar güzel olduğunu belirterek, şehirde böyle bir güzelliğin bulunmasının ilginç olduğunu söyledi.

Şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkında merdivenlerle tırmanan turistler, mağarada da güzel zaman geçiriyor.

Sonbaharın turuncu, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerinin bir cümbüşe çevirdiği şelalede hatıra fotoğrafı çektirenler, ırmağın kenarında saatlerce oturup, bu eşsiz güzellikleri izlemenin keyfini çıkarıyor.

Yazın serinlemek, doğayla baş başa kalmak için çok tercih edilen Düden Şelalesi, kışın da misafirlerine iyi geliyor.

AYŞE YILDIZ - Turizmin başkenti Antalya'da her yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi, renk cümbüşü ve gürül gürül akan suyuyla turistlerin yaz kış gözdesi.

Zerrin Bozdemir de Antalya'ya ilk defa geldiğini vurgulayarak, "Kışın ortasında böyle bir güzellik görmek çok iyi geldi. Almanya çok soğuk, kar var. Burası çok huzurlu, kafa dinlemek için çok iyi. Su gürül gürül akıyor, renklerin ortasında insan gözlerini alamıyor." dedi.

Tatil için ailesiyle gelen Ünal Aktuğ ise 37 yıldır Almanya'nın Köln kentinde yaşadıklarını ifade ederek, şelaleyi 25 sene sonra tekrar ziyaret etme fırsatı bulduklarını anlattı.

Yasemin Aktuğ da şelaleye ilk kez geldiğini belirterek, "Çok mutlu olduk, bol bol fotoğraf çektirdik. İnsanı büyülüyor." dedi.

Kayseri'den gelen Nurbanu Eker ise ilk kez ziyaret ettiği şelaleye hayran kaldığını dile getirerek, "Saatlerdir buradayım, hiç gitmek istemiyorum. Oturup, kitap okumak istiyorum. Huzur veriyor." diye konuştu.

- "Kışın sular daha coşkun"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelalenin kışın da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

"Markanın yazı kışı olmaz. Her mevsim yoğun ilgi var." diyen Doğanoğlu, kente gelenlerin şelaleye uğramadan gitmediğini ifade etti.