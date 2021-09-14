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Düdüklü tencere bomba gibi patladı! Kâbusu yaşadı

14.09.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da çorba yapmak için düdüklü tencere kullanan 46 yaşındaki Münevver Samancı, tencerenin patlamasıyla yaralandı. Yüzünde ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Samancı, "Tencere patladıktan sonra yere düştüm, lavaboya gidip yüzüme soğuk su döktüm. Sonra çocuklarım ve eşim gelince hastaneye gittik. İyi ki soğuk suyla ilk müdahaleyi yapmışım yoksa yanıklarım çok daha derin olabilirdi" dedi.

Düdüklü tencere bomba gibi patladı! Kâbusu yaşadı

Erzurum'da Pasinler ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Samancı, 9 Eylül Perşembe günü yeni aldığı düdüklü tencerede çocuklarına çorba pişirmek istedi.

Tencereyi ocağa koyduktan bir süre sonra meydana gelen patlamada Samancı'nın yüzünün büyük kısmı, gözleri, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

Yanan bölgelere soğuk suyla müdahale eden Samancı, Pasinler Devlet Hastanesinden sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.

"OLAYIN ETKİSİYLE ŞOKA GİRMİŞTİM"

Tedavisi süren Münevver Samancı, yeni aldığı tencerede ilk yemeğini pişirirken kapağın fırladığını ve hafif şekilde yaralandığını söyledi. Aynı tencerenin çorba pişirirken bu kez patlamasıyla ağır yaralandığını ve tencere kapağının omuzuna çarptığını ifade eden Samancı, "Mercimek çorbası pişiriyordum, yemeğin başındaydım, aniden patlama oldu. Olayın etkisiyle şoka girmiştim." dedi.

Samancı, yüzünde ve vücudunda derin yanıkların oluştuğunu ve olayın etkisinden kurtulamadığını dile getirdi.

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"PSİKOLOJİM ÇOK BOZULDU"

Düdüklü tencere kullanırken çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Samancı, şöyle konuştu:

"Günlerdir hastanedeyiz, yanık tedavisi görmek çok zor. Allah kimseye böyle sıkıntılar vermesin. Patlama sonrası psikolojim çok bozuldu. O an perişan haldeydim. Tencere patladıktan sonra yere düştüm, lavaboya gidip yüzüme soğuk su döktüm. Sonra çocuklarım ve eşim gelince hastaneye gittik. İyi ki soğuk suyla ilk müdahaleyi yapmışım yoksa yanıklarım çok daha derin olabilirdi."

Samancı, tedavisinin sürdüğü Şehir Hastanesindeki doktor, hemşire ve yardımcı personele ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan Samancı'yı yakından takip ettiklerini belirterek, hastanın medikal tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi.

AA

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Erzurum
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