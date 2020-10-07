HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düdüklü tencere kavgası koronavirüsü unutturdu!

Düdüklü tencere kavgası koronavirüsü unutturdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bir market zincirinde iki kadının düdüklü tencere kavgası görenleri hayrete düşürdü. Koronavirüs kurallarını hiçe sayan ve sosyal mesafeyi unutan kadınlar birbirlerini yere düşürüp tencereyi alabilmek için yarıştı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir markette kaydedilen görüntülerde iki kadının düdüklü tencere için birbirine giriyor. Koronavirüs kurallarını hiçe sayan kadınların düdüklü tencereyi kapabilmek için yerlerde süründükleri görüntüleri izleyen gözlerine inanamıyor.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Ünlü market zincirinde düdüklü tencere için kavga eden kadınların görüntüsü sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Kalan son tencereyi almak için kıyasıya mücadele eden iki kadın, etraftakilere aldırış etmeden birbirlerini yerlerde sürükledi.

"BUNU YAPMAYA DEĞER Mİ?"

Korona kurallarının hiçe sayıldığı kavga anında market çalışanlarından birinin "Düdüklü tencere için birbirinize bunu yapmaya değer mi?" demesi dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Elazığ'da korkutan depremElazığ'da korkutan deprem
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
Sonbaharda Temmuz havası! Bunalan denize akın etti
Sonbaharda Temmuz havası! Bunalan denize akın etti
Estağfurullah ne demek? Ne için kullanılır? Estağfurullah fazileti
Estağfurullah ne için kullanılır?
Besmele nedir? Bismillahirrahmanirrahim anlamı ve besmelenin sırrı
Besmelenin sırrı ve anlamı
2 asır sonra yeniden basıldı! İşte Antandros sikkesi
1785 yıl sonra yeniden basıldı! İşte Antandros sikkesi
Bunun adı vicdansızlık! 3 aylık bebeği apartman bahçesine terk ettiler
3 aylık bebeği apartman bahçesine terk ettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.