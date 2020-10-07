Düdüklü tencere kavgası koronavirüsü unutturdu!

Bir markette kaydedilen görüntülerde iki kadının düdüklü tencere için birbirine giriyor. Koronavirüs kurallarını hiçe sayan kadınların düdüklü tencereyi kapabilmek için yerlerde süründükleri görüntüleri izleyen gözlerine inanamıyor.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Ünlü market zincirinde düdüklü tencere için kavga eden kadınların görüntüsü sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Kalan son tencereyi almak için kıyasıya mücadele eden iki kadın, etraftakilere aldırış etmeden birbirlerini yerlerde sürükledi.

"BUNU YAPMAYA DEĞER Mİ?"

Korona kurallarının hiçe sayıldığı kavga anında market çalışanlarından birinin "Düdüklü tencere için birbirinize bunu yapmaya değer mi?" demesi dikkat çekti.



