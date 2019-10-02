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Düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı, şikayetçi olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de börek ustası olan İsmail Ünal (40), akşam yemeğini pişirdiği düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı.

Düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı, şikayetçi olacak

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de börek ustası olan İsmail Ünal (40), akşam yemeğini pişirdiği düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 2'nci derece yanık teşhisi konularak tedavi gören Ünal, “Yemek yaparken düdüklü tencere patladı, yüzümden ve omuzumdan yaralandım. Tencereyi imal eden firmadan şikayetçi olacağım, yalnız yaşadığım evde bu nedenle ölebilirdim” dedi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’ncü katında yalnız yaşayan börek ustası İsmail Ünal, geçen Perşembe günü eve geldikten sonra kendisi için düdüklü tencerede tavuk yemeği hazırladı. Mutfakta olduğu sırada patlayan düdüklü tencereden yüzüne sıcak su sıçrarken, tencere kapağı da omzuna çarptı. Yüzünden ve omzundan yaralanan İsmail Ünal, evdeki arkadaşının yardımıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gitti. Burada yüzüne 2'inci derece yanık teşhisi konulan Ünal, bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Yüzü ve omzundaki yaralanma nedeniyle tedavisi süren Ünal, börek ustası olduğu için mutfağa yabancı olmadığını ve aynı düdüklü tencerede çok yemek pişirdiğini söyledi.
Düdüklü tencerenin suyunu ve derecesini kontrol ettiğini anlatan Ünal, “Akşam geldim, iş çıkışında yemek yapmak istedim. Ocağa düdüklüyü koydum. Suyunu, derecesini her şeyini kontrol ettim. Numaraları var, onlar kontrol edip altını yaktım. 10 dakika sonra düdüklü patladı. Önce duvara geldi, ardından kafama geldi. Ocağa 1 metre uzaklıktaydım. Sol tarafımdan sıcak su geldi, arkasından da tencerenin kapağı geldi. Hemen hastaneye acile gittim. Orada yatış verdiler. 2’nci dereceden yanık tedavisi görüyorum. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Nereye kadar giderse. Hakkımı arayacağım. Bu gibi şeyler çok tehlikeli. Bunları bilinçlendirmek lazım. Bunu imal edenlerin biraz daha dikkatli olması lazım çünkü insan hayatı. Neden patladığı konusunda hiçbir bilgim yok. Ama anormal bir şey yoktu. Çünkü daha önce de kullandım. Kullandığım için biliyorum. Dikkatli de olurum her zaman ama bu sefer patladı” dedi.
Yüzünde ve omzundaki yaralanma nedeniyle tedavisinin sürdüğünü kaydeden İsmail Ünal, “Yüzümde var, omzumda var. Kapak gelip kafamı yardı, dikiş atıldı. Kapak fırladıktan sonra omzuma çarpıp yere düşüyor. Zaten sonrasında kendimi kaybettim. Yanımda arkadaşım vardı. O alıp hastaneye götürdü. Kendi çabamla da gidemedim hastaneye. Yalnız başıma olsaydım yığılıp kalırdım yarım saat yerde. Yanık tedavisi çok zor. Kafamı tam çeviremiyorum. Kulağım tam duymuyor. Hava ile teneffüs etmemesi lazım yüzümün. Sürekli de kremliyorum. Bu yüzden de dışarı çıkamıyorum. Sonuna kadar da şikayetçi olacağım” şeklinde konuştu.
İsmail Ünal, tedavi sürecinin ardından düdüklü tencere üreten firmayla ilgili şikâyette bulunarak hukuki mücadele başlatacağını söyledi.

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Düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı, şikayetçi olacakDüdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı, şikayetçi olacakDüdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı, şikayetçi olacakDüdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı, şikayetçi olacak

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