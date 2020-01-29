Düdüklü tencereyle arkadaşını yaralayan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, kavga ettiği arkadaşının kafasına düdüklü tencereyle vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmed Muhlif, müşteki Adil El Dendah ile sanığın avukatı katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan Muhlif, iş arkadaşı Dendah ile aralarında "sen çok çalışıyorsun, ben çok çalışıyorum" meselesinden tartışma çıktığını anlattı.

Tartışmayı iş yerindeki diğer kişilerin yatıştırdığını iddia eden Muhlif, "Bu sırada Adil elinde bir sopayla benim üzerime geldi. Ben de tencereyi ona doğru fırlattım. Tencere de onun başına isabet etti. Olay bu şekilde meydana geldi. Kafasına tencere attığımı kabul ediyorum, ama öldürmeye teşebbüs amaçlı atmadım." şeklinde savunma yaptı.

Suriyeli Adil El Dendah ise şikayetinden vazgeçti.

Olay öncesinde sanığı tanımadığını savunan Dendah, "Tartışırken sanık başıma tencere ile vurdu. Kaç defa vurduğunu hatırlamıyorum. Sanığın üzerine sopa veya boruyla da saldırmadım." ifadesini kullandı.