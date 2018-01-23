Dudullu Postası'nın yayın tarihi beli oldu

Masum, Sahipli, 7 Yüz ve Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana’da gibi çok özel projelerle dijital televizyon sektörüne farklı bir soluk getiren BluTV’nin merakla beklenen yeni dizisi Dudullu Postası’nın izleyicisi ile bulaşacağı gün belli oldu.

26 0cak Cuma günü yayına girecek dizi, Penguen çizeri Serkan Yılmaz’ın yarattığı Dudullu Postası karikatür serisinden ilham alınarak hazırlandı. Hikaye ve tretmanı Banu Uzpeder, Fuat Mete, senaryosu Funda Alp ve Yiğit Sertdemir’e ait Dudullu Postası’nın yönetmenliğini ise Onur Ünlü üstleniyor.

14 bölümden oluşan dizinin başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel (Emine), Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı, Levent Tülek, Erkan Can yer alıyor.

Polisiye ve absürd komedinin bir arada

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?