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Düello başlasın!

OYUN HABERLERİ  | 29.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en sevilen oyunu nedir desek bir çoğunuzun aklına hemen Okey gelecektir. Hala popülerliğini koruyan Okey, yıllar boyu erkeklerin kahvehanelerde kadınların da yazlık çay bahçelerinde en çok oynadıkları oyundu. Okey’in bir versiyonu olan 101 Okey ise bilgisayar ve cep telefonu oyunu olarak son zamanlarda daha popüler bir hale geldi.

Düello başlasın!

Şimdi Mynet'in 2 kişilik 101 Okey Düello’su sizlere yepyeni bir oyun deneyimi sunuyor. Hem 2 kişiyle başlayabildiğiniz için okeye dördüncü beklemiyorsunuz hem de çok daha hızlı bir oyun keyfi yaşıyorsunuz.

Dijital okey oyunları milyonlarca insanı farklı alemlere taşıyarak zihinlerini dinlendirmeye yardımcı oluyor. Herkes yoğun hayat temposunun içinde zihnini ve ruhunu başka yönlere çekip rahatlama ihtiyacı hissediyor. Peki dijital oyunlar hangi yönleriyle oyuncuların kalbini çeliyor dersiniz? Taşların büyülü dünyası mı, vakit geçirme arzusu mu yoksa sosyalleşmenin bir yolu mu? Bütünsel olarak düşünüldüğünde bunların hepsini sıralayabiliriz.

Kazanmaya hazır olun

Tamamen ücretsiz olan 101 Çanak Okey oyununu size hediye edilen çiplerle oynayabiliyorsunuz. 101 Düello 2 kişiyle ve tek deste taşla oynanıyor. Elinizdeki perlerin toplamı 51 olduğunda taşlarınızı açabiliyorsunuz. Eğer ıstakanızdaki 21 taşın tamamını yere açarsanız ya da yerdeki taşlar bittiğinde elinizdeki taşların toplamı rakibinizinkilerden daha az ise oyunu ve çipleri siz kazanıyorsunuz.

2 deste taş artık tek deste

Oyunun pratikliği ve seriliğinden bahsetmiştik. Az taş ile oynanıyor olması da hızlı oynanıyor olmasının sebebi. Tek deste ile daha seri bir oyun oynayabilirsiniz.

Okeye dördüncü aramak tarihe karıştı

Dijital oyun deneyimleri size 2 kişiyle oyun oynama şansı tanıyor. Yani; okeye başlamak için 4. kişiyi beklemenize gerek yok. Üstelik offline olarak tek kişi sadece yapay zekâ robotlara karşı da oyunu başlatabilirsiniz.

Oyun bahane muhabbet şahane

Oyun oynamanın sosyalleşmek için bir araç olduğunu unutmamak gerekir. Oyun sırasında kullanıcılar arası etkileşim mümkün. Karşınızdaki oyuncularla oyun sırasında yazışabilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Havada, karada her yerde oyun oynayın

Zaman ve mekân kısıtlaması da dijital okey dünyası için geçerli değil. Kolaylığı da buradan geliyor. İster wifi ister mobil bağlantı ile her yerden oyuna bağlanabilir, her saat kendinize uygun bir rakip bulabilirsiniz. Dijital okey dünyasını reel dünyadan bir kaçış anahtarı olarak da düşünebilirsiniz.

101 Çanak Okey Düello seni bekliyor

Tüm bu özellikleri bir araya getiren Mynet’in sunduğu 101 Çanak Okey Düello’yu denemeye ne dersin? Oyun oynayıp eğlenirken bol bol hediye çip kazanabilir, hem de diğer kullanıcılarla ücretsiz olarak sohbet edebilirsin. 2 kişi oynamaya da olanak tanıyan oyun, kurgusu ve pratikliği ile gönül çalarak her an her yerde oynamanıza olanak tanıyor.

Oyun, eğlence ve sohbeti birlikte sunan 101 Çanak Okey Düello’yu hemen oynamaya başlamak için TIKLAYIN

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Mynet okey

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