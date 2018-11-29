Düello başlasın!

Şimdi Mynet'in 2 kişilik 101 Okey Düello’su sizlere yepyeni bir oyun deneyimi sunuyor. Hem 2 kişiyle başlayabildiğiniz için okeye dördüncü beklemiyorsunuz hem de çok daha hızlı bir oyun keyfi yaşıyorsunuz.

Dijital okey oyunları milyonlarca insanı farklı alemlere taşıyarak zihinlerini dinlendirmeye yardımcı oluyor. Herkes yoğun hayat temposunun içinde zihnini ve ruhunu başka yönlere çekip rahatlama ihtiyacı hissediyor. Peki dijital oyunlar hangi yönleriyle oyuncuların kalbini çeliyor dersiniz? Taşların büyülü dünyası mı, vakit geçirme arzusu mu yoksa sosyalleşmenin bir yolu mu? Bütünsel olarak düşünüldüğünde bunların hepsini sıralayabiliriz.

Kazanmaya hazır olun



Tamamen ücretsiz olan 101 Çanak Okey oyununu size hediye edilen çiplerle oynayabiliyorsunuz. 101 Düello 2 kişiyle ve tek deste taşla oynanıyor. Elinizdeki perlerin toplamı 51 olduğunda taşlarınızı açabiliyorsunuz. Eğer ıstakanızdaki 21 taşın tamamını yere açarsanız ya da yerdeki taşlar bittiğinde elinizdeki taşların toplamı rakibinizinkilerden daha az ise oyunu ve çipleri siz kazanıyorsunuz.