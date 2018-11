Düello başlasın!

2 deste taş artık tek deste



Oyunun pratikliği ve seriliğinden bahsetmiştik. Az taş ile oynanıyor olması da hızlı oynanıyor olmasının sebebi. Tek deste ile daha seri bir oyun oynayabilirsiniz.

Okeye dördüncü aramak tarihe karıştı



Dijital oyun deneyimleri size 2 kişiyle oyun oynama şansı tanıyor. Yani; okeye başlamak için 4. kişiyi beklemenize gerek yok. Üstelik offline olarak tek kişi sadece yapay zekâ robotlara karşı da oyunu başlatabilirsiniz.

Oyun bahane muhabbet şahane



Oyun oynamanın sosyalleşmek için bir araç olduğunu unutmamak gerekir. Oyun sırasında kullanıcılar arası etkileşim mümkün. Karşınızdaki oyuncularla oyun sırasında yazışabilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Havada, karada her yerde oyun oynayın



Zaman ve mekân kısıtlaması da dijital okey dünyası için geçerli değil. Kolaylığı da buradan geliyor. İster wifi ister mobil bağlantı ile her yerden oyuna bağlanabilir, her saat kendinize uygun bir rakip bulabilirsiniz. Dijital okey dünyasını reel dünyadan bir kaçış anahtarı olarak da düşünebilirsiniz.