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Düğmeli evlerin sırrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde asırlık geçmişe sahip 'düğmeli evler' her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde asırlık geçmişe sahip 'düğmeli evler' her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Girişimci Mustafa Kavasoğlu, yapılarda kullanılan kilit sistemi nedeniyle 'düğmeli' denildiğini belirterek, “Düğme denince insanlar düğme ile evin ilişkisini kuramıyor. Düğme görmek istiyorlar. Düğümlemek, bağlamak manasına geliyor" dedi.
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Sarıhacılar Mahallesi, 8 asırlık geçmişiyle tarihten bir kapı aralıyor. İlçede beton yapı çok az sayıda bulunurken taşların üst üste konulup aralarına da Horasan harcı dökülerek inşa edilen düğmeli evler, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. Yüzlerce yıl geçmesine rağmen hala sağlam şekilde ayakta durabilen düğmeli evlerden yıkılanlar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle tamamen elden geçirilerek aslına uygun şekilde yeniden hayata kazandırılıyor. Bu bölgeye özel yapılar olan düğmeli evlerin inşası sırasında, duvarlara uzunlamasına döşenen kalaslar, uç kısımları oyulan başka kalaslarla birleştirilerek bir nevi kilit sistemi oluşturuluyor.
DÜĞME BİLMECESİ
Akseki'de turizm ve tanıtım alanında yaptığı faaliyetlerle tanınan Mustafa Kavasoğlu da Sarıhacılar Mahallesi'ndeki yıkılan düğmeli evlerden birkaçını satın alarak önce aslına uygun restore ettirdi, ardından yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açtı. Hem restoran hem de konak olarak hizmet veren düğmeli evleri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin tamamına yakınının binanın duvarlarında ya da girişinde düğme aradığını anlatan Kavasoğlu, "Düğme denince insanlar düğme ile evin ilişkisini kuramıyor. Düğme görmek istiyorlar. Düğümlemek, bağlamak manasına geliyor. Bizim evlerimizde ağaç ve taş var. Bu taşları yukarı doğru örünce bir şeyle kilitlemek lazım. İşte bu ağaçlar birbirine bir çeşit oyma tekniğiyle kilitlendiği için düğmeli evler denilmiş" diye konuştu.
Ziyaretçilerin düğme görmek istediğini ancak anlatılınca işin sırrının anlaşıldığını belirten Kavasoğlu, yumurta akıyla yapılan Horasan harcıyla duvarların sıvandığını kaydetti.

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