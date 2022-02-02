HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğmeye bastığı an alev topuna döndü! LPG'si bitince...

Düğmeye bastığı an alev topuna döndü! LPG'si bitince...

02.02.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de seyir halindeyki bir otomobilin LPG’si bitince sürücü, otomobilin benzine geçişini sağlamak istedi. Sürücünün düğmeye basmasıyla otomobil adeta alev topuna döndü.

Düğmeye bastığı an alev topuna döndü! LPG'si bitince...

Alınan bilgiye göre, Mustafa Boyraz’ın kullandığı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Nefise Özsoy Caddesi’nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilini durduran sürücü Boyraz, araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

4f789432-4058-4049-a18e-b521fe7e89dc

BENZİNE GEÇİŞİ SAĞLAMAK İSTERKEN YANGIN ÇIKTI

Boyraz’ın LPG’si biten otomobilin benzine geçişini sağlamak isterken yangın çıktığı öğrenildi.

1599e978-9f76-433d-9d9e-542f674bdfd9

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

8250c001-d7ce-4107-8e85-2a3b86f9ca6d

c8986b08-e8a8-4ce8-8fd6-bc5f3df44878

efd3879b-a70b-4370-b99a-5ab96831febe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esrarengiz ölüm! İntihar süsü mü verildi?Esrarengiz ölüm! İntihar süsü mü verildi?
Son dakika | Velileri yakından ilgilendiriyor... Dikkat çeken öneri: 'Yaz tatili kısaltılsın'Son dakika | Velileri yakından ilgilendiriyor... Dikkat çeken öneri: 'Yaz tatili kısaltılsın'
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin

Vatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin

Sınırda facia! Bakan Soylu paylaştı: Donarak öldüler

Sınırda facia! Bakan Soylu paylaştı: Donarak öldüler

''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''

''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''

Erdoğan'dan Akkuyu çıkışı: İkincisi geliyor!

Erdoğan'dan Akkuyu çıkışı: İkincisi geliyor!

Üçlü cinsel ilişki cinayetinde yeni gelişme! Kameralar...

Üçlü cinsel ilişki cinayetinde yeni gelişme! Kameralar...

Son dakika: Büyükçekmece'de gizemli kazı... Nedeni ortaya çıktı!

Son dakika: Büyükçekmece'de gizemli kazı... Nedeni ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.