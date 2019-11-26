Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından bu sene dördüncüsü gerçekleştirilecek “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları” 28 Kasım Perşembe günü ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu’nda başlıyor.

Yurt içi ve yurt dışından alanında marka olmuş ekonomist, gazeteci, sanatçı, akademisyen ve her alanda girişimcinin katılımıyla gerçekleştirecek ve 3 gün sürecek programda gençler için eğitim programları da yer alacak.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üç gün sürecek programda marka konusuna dair ne varsa konuşularak, gençlere marka bilincinin aşılanacağını ve marka üretiminin teşvik edileceğini belirterek, “Türk markaları Türkiye Cumhuriyeti markası üzerinde yükselecek” dedi.

Düğüm Ankara’da çözülüyor

“Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları”nın bu yılki teması, tarihte Gordion Düğümü anlatısı olarak yerini alan ve ‘Düğümü Çözenin Hâkim Olacağı’ kehanetinden ilham alınarak ‘Düğüm Çözülüyor’ olarak belirlendi. Markalaşma sürecinin üretimden başlayan bir düğüm çözme süreci olduğuna dikkat çeken Baran, “Markalaşma konusunda üç gün boyunca Ankara’da yanacak bilgi meşalesinin ışığının tüm Türkiye’yi aydınlatması ve markalaşma bilincinin yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu güne uluslararası alanda kendisi bir markadır. İnsan kaynağının eğitimi ve doğru değerlendirilmesi ile içinden yeni ve tüm dünyanın tanıdığı markalar çıkartacak güç ve kapasiteye sahiptir” diye konuştu.