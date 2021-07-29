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Düğüm Salonu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kimdir?

29.07.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’te yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir hayran kitlesine ulaşan Düğüm Salonu filminde iki eski aşkın hikâyesi konu edinir. Bir düğünde karşılaşan aşıklar, birbirlerine hâlâ güzel hisler beslediklerini anlarlar.

Düğüm Salonu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kimdir?

Yalnız Düğüm Salonu filminde bir düğünde karşılaşan aşıkların büyük bir problemi vardır. Tek problem, az önce başkalarıyla evlenmiş olmalılarıdır. Olayların düğüm düğün olduğu Düğüm Salonu filmi, bol kahkaha ve komedi barındırıyor…

DÜĞÜM SALONU NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2018 yılında gösterime giren Düğüm Salonu filmi İzmir’in ilçesi Buca ilçesinde çekildi.

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN KONUSU

İki eski sevgili bir düğün salonunda karşı karşıya geliyor ve birbirlerine karşı hâlâ romantik hisler beslediklerini anlıyor. Tek problem, az evvel başkalarıyla evlenmiş olmalarıdır. Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, bu filmle Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Düğüm Salonu”nda yan yana iki ayrı düğünde, “Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu “Düğüm Salonu”na dönüşür.

Düğüm Salonu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kimdir?

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN OYUNCULARI

Düğüm Salonu'nun başrollerini İrem Sak, Şahin Irmak, Emre Karayel ve Gonca Vuslateri paylaşıyor. Mizahı ve aksiyonu yüksek bu filmin yönetmenliğini Eyyvah Eyvah serisinden tanınan ünlü yönetmen Hakan Algül üstleniyor.

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Emre Karayel Gonca Vuslateri İrem Sak
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