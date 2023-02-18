Düğün alışverişine çıkmışlardı, faciayı yaşadılar! Lastik değiştirmek için yardım istediği arkadaşlarını kaybetti...

Kocaeli Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda sürücüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine çektiği araca arkadan gelen tır çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, 01.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Acısu/Kartepe mevkiinde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü A.T. aracın lastiğinin patladığını fark etti.

TIR FARK ETMEDİ, FACİA YAŞANDI

Lastiği tek başına değiştiremeyeceğini anlayan A.T. arkadaşları M.E.S. ve H.Ç.’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen iki arkadaşı lastiği değiştirirken o sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan F.Ü. idaresindeki tır; emniyet şeridinde lastik değiştirmekte olan A.T., M.E.S. ve H.Ç.’yi fark etmeyerek araca çarptı.

ARKADAŞLARI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada A.T.’nın iki arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti. A.T. ise olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin’in cenazeleri ise morga kaldırıldı.

A.T., nişanlısı ve ailesi ile birlikte İstanbul'a düğün alışverişi yapmak için gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

