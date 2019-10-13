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Düğün alışverişine giden Alim kazada öldü, 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 12 gün sonra yapılacak düğünü için alışverişe gittiği otomobilin beton bariyere çarpması sonucu yaşamını yitiren Alim Şirinler'in (28) cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı.

Düğün alışverişine giden Alim kazada öldü, 4 kişi yaralandı

Levent YENİGÜN- Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 12 gün sonra yapılacak düğünü için alışverişe gittiği otomobilin beton bariyere çarpması sonucu yaşamını yitiren Alim Şirinler'in (28) cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı. Baba Durmuş Şirinler morg önünde, "Böyle mi olacaktı?" diye gözyaşı döktü. Aynı kazada yaralanan Alim Şirinler'in annesi, ablası ve 2 yeğeninin tedavisi sürüyor.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolunda meydana geldi. Alim Şirinler, 25 Ekim'deki düğün hazırlıkları için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeniyle Antalya'ya düğün alışverişi için yola çıktı. Alim Şirinler'in kullandığı 07 V 7187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.
Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Alim Şirinler olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi, ablası ve iki yeğeni ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan Tuğba Bayram ve 3 aylık olan çocuğunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Alim Şirinler'in cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
'BÖYLE Mİ OLACAKTI'
Alim Şirinler'in cenazesi bu sabah babası Durmuş Şirinler ve diğer yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Durmuş Şirinler, morg önünde uzun süre gözyaşı dökerken, "Böyle mi olacaktı?" dedi. Gözyaşları arasında ailesinin teslim aldığı Alim Şirinler'in cenazesi toprağa verilmek üzere Göynük Mahallesi'ne götürüldü.
Alim Şirinler'in 23 Eylül'de Esra Şirinler ile nikah masasına oturduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Düğün alışverişine giden Alim kazada öldü, 4 kişi yaralandıDüğün alışverişine giden Alim kazada öldü, 4 kişi yaralandıDüğün alışverişine giden Alim kazada öldü, 4 kişi yaralandıDüğün alışverişine giden Alim kazada öldü, 4 kişi yaralandı

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