Düğün bitti mesai başlıyor... İşte Düşes Markle'ın yeni görevi!

Tüm gazetelerde düğünün toplumsal etkileri, magazin boyutu ve moda analizlerine dair yazılar yer alırken, bazıları da Pazartesi günkü sayılarıyla beraber düğünle ilgili özel ekler veriyor.

Bu gazetelerden biri olan The Daily Telegraph, manşet haberinde, düğünle birlikte Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle’ın Kraliyet ailesi üyesi olarak yapacağı çalışmaların feminizmi destekleyen alanlara odaklanmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, Kraliyet ailesinin resmi web sitesinde yayınlanan Markle’ın özgeçmişinde “bir kadın ve feminist olmaktan gurur duyduğu” ifadesine yer verildiğine dikkat çekti.

Habere göre, özgeçmişte, “Genç yaşlarından itibaren Düşes, sosyal konuların farkında oldu ve yardım çalışmalarında faal bir şekilde yer aldı. Erken yaşlarda edindiği bu deneyimler, yaşamı boyunca sosyal adalet ve kadınların desteklenmesi gibi alanlarda destek çalışmaları sürdürmesine yol açtı” ifadeleri yer aldı.

Gazete, özgeçmişe eklenen bu tarz ifadelerin söz konusu kişinin de çalışma yapacağı alanların kamuoyuyla paylaşılması anlamına geldiği yorumunu yaptı.