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Düğün bitti mesai başlıyor... İşte Düşes Markle'ın yeni görevi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 10:54 | Son Güncelleme

Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın cumartesi günkü düğünü, İngiliz gazetelerinde geniş yer bulmayı sürdürüyor. Düşes Markle'ın kraliyet içinde yürütmesi beklenen görevi de belli oldu.

Düğün bitti mesai başlıyor... İşte Düşes Markle'ın yeni görevi!

Tüm gazetelerde düğünün toplumsal etkileri, magazin boyutu ve moda analizlerine dair yazılar yer alırken, bazıları da Pazartesi günkü sayılarıyla beraber düğünle ilgili özel ekler veriyor.
Bu gazetelerden biri olan The Daily Telegraph, manşet haberinde, düğünle birlikte Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle’ın Kraliyet ailesi üyesi olarak yapacağı çalışmaların feminizmi destekleyen alanlara odaklanmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, Kraliyet ailesinin resmi web sitesinde yayınlanan Markle’ın özgeçmişinde “bir kadın ve feminist olmaktan gurur duyduğu” ifadesine yer verildiğine dikkat çekti.

Habere göre, özgeçmişte, “Genç yaşlarından itibaren Düşes, sosyal konuların farkında oldu ve yardım çalışmalarında faal bir şekilde yer aldı. Erken yaşlarda edindiği bu deneyimler, yaşamı boyunca sosyal adalet ve kadınların desteklenmesi gibi alanlarda destek çalışmaları sürdürmesine yol açtı” ifadeleri yer aldı.

Gazete, özgeçmişe eklenen bu tarz ifadelerin söz konusu kişinin de çalışma yapacağı alanların kamuoyuyla paylaşılması anlamına geldiği yorumunu yaptı.

Resepsiyonda eşitlik vurgusu

İngiliz basını, nikahın ardından yalnızca 200 davetlinin katıldığı özel resepsiyona da cinsiyet eşitliğinin damga vurduğunu yazdı.

Yeni unvanıyla Sussex Dükü Prens Harry, resepsiyonda duygu dolu bir konuşma yaptı. Prens Harry, eşinin “zarafetini” överek, “Hayatımın kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Markle da Kraliyet düğünlerinde gelinlerin konuşma yapmaması geleneğini bozarak söz aldı. Gazetelerde yer alan haberlere göre Markle, konuşmasında Prens Harry’ye duyduğu aşkı duygu dolu sözlerle anlattı ve Kraliyet ailesi tarafından çok iyi bir şekilde karşılandığını söyledi.

Düğünü 18 milyon kişi izledi

Guardian gazetesi ise düğünü İngiltere’de 18 milyon kişinin izlediğini yazdı Ancak gazete, düğünün reytinglerinin 2011 yılında Prens William ile Kate Middleton’ın düğününden daha az olduğunu vurguladı.

Gazete, Cumartesi günkü Kraliyet Düğünü’nün sosyal medyada da büyük ilgi çektiğini aktardı.

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