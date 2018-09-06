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"Düğün Çarşısı"nda Arap turist ve gurbetçi bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

Bursa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Hanlar Bölgesi'ndeki "Düğün Çarşısı" esnafı sezonu verimli geçirdi - Özellikle gurbetçiler ve Arap turistlerin bu yıl yoğun ilgi gösterdiği çarşıda esnaf, satışlarını geçen yıla göre artırdı - Çarşı Başkanı Mehmet Recep Erkoşan: - "Bu yıl satışlardan çok memnunuz. Gurbetçi ve Arap turistlerin çarşımıza olan ilgisi çok iyiydi"

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve kentte 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Hanlar Bölgesi'ndeki "Düğün Çarşısı"ndaki esnaf bu yıl satışlarını artırmanın sevincini yaşıyor.

Yaklaşık 450 dönümlük Hanlar Bölgesi, tarih boyunca önemli ticaret kenti olan Bursa'da perakende ticaretin merkezi konumunda bulunuyor.

İçinde çok sayıda han, arasta çarşı, pazar yeri ve bedesten bulunan Hanlar Bölgesi'ndeki 65 esnaflı "Düğün Çarşısı", yıllardır Bursa ve çevresindeki illerde düğün hazırlığı yapanlara hizmet veriyor.

Bu yıl özellikle gurbetçi ve Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği çarşıda esnaf satışlarını ikiye katladı.

Çarşı Başkanı Mehmet Recep Erkoşan, AA muhabirine, 65 mağazanın yer aldığı çarşıda, gelinlik, abiye, bindallı, damatlık, ayakkabı, sahaf, saat ve altın ile düğün organizasyon malzemelerinin satıldığını söyledi.

Düğün Çarşısı'nda önceden sahafların yer aldığını ancak son 50 yıldır düğün sektörüne hizmet verildiğini dile getiren Erkoşan, "Çarşımız düğün sezonunda çok hareketli oluyor. Bursa dışından yakın il ve ilçelerden de gelenler oluyor." dedi.

Erkoşan, düğün sezonunun mayıstan eylül sonuna kadar sürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yıl satışlardan çok memnunuz. Gurbetçi ve Arap turistlerin çarşımıza olan ilgisi çok iyiydi. Gurbetçi ve Arap turistlerin etkisiyle satışlarımız geçen yıla göre 2 kat arttı. Fiyatlar da kur farkından dolayı çok cazip geldi. Bir yerine 2-3 ürün alan oldu. Altın alışverişi dışında sadece giyim için yaklaşık 3 milyon lira bıraktıklarını tahmin ediyoruz. İnşallah biz onları memnun edebilmişizdir."

- "Satışlardan çok memnunuz"

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım da Hanlar Bölgesi'nin Bursa'da 700 yıldır ticarete yön verdiğini söyledi.

Özyıldırım, bölge içinde yer alan Düğün Çarşısı'nda bu yıl esnafın verimli bir sezon geçirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle ramazan ayından sonra güzel bir tempo yakaladık. Temmuz ve ağustos aylarını dolu dolu geçirdik. Arap turistler ve gurbetçiler Düğün Çarşısı'na çok ilgi gösterdi. Burada çok kaliteli gelinlik, damatlık, abiye gibi düğün ürünleri var. Ayrıca bölge 4 bin civarında esnafı barındıran büyük bir kompleks olduğu için düğüncüler tüm alışverişini Hanlar Bölgesi'nde tamamlıyor. Bu yıl için satışlardan çok memnunuz."

- "Çarşımızda A'dan Z'ye düğün malzemeleri bulunuyor"

Esnaf İbrahim Yankı Vardar da 7 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını belirterek, "Çarşımızda A'dan Z'ye düğün malzemeleri bulunuyor. Bu sezon gurbetçi ve Arap müşterilerimiz bizi mutlu etti. Yerli halkımızın alışverişi ise normal seviyede seyretti." diye konuştu.

Nazlı Yıldız ise çarşıda kaliteli ürünlerin satıldığına işaret ederek, "Bu sezon çok verimli geçti. Özellikle gurbetçi ve Arap turistlerin yoğun ilgisi oldu. İnşallah gelecek sezonlar daha da iyi olur." ifadelerini kullandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında alınan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi; Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi (Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık olmak üzere 6 bileşenden oluşuyor.

65 esnafa ev sahipliği yapan "Düğün Çarşısı" da Hanlar Bölgesi'nde yer alıyor.

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arap turist Bursa Düğün Çarşısı Gurbetçi

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