"Düğün Çarşısı"nda Arap turist ve gurbetçi bereketi

Düğün Çarşısı'nda önceden sahafların yer aldığını ancak son 50 yıldır düğün sektörüne hizmet verildiğini dile getiren Erkoşan, "Çarşımız düğün sezonunda çok hareketli oluyor. Bursa dışından yakın il ve ilçelerden de gelenler oluyor." dedi.

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve kentte 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Hanlar Bölgesi'ndeki "Düğün Çarşısı"ndaki esnaf bu yıl satışlarını artırmanın sevincini yaşıyor.

Erkoşan, düğün sezonunun mayıstan eylül sonuna kadar sürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yıl satışlardan çok memnunuz. Gurbetçi ve Arap turistlerin çarşımıza olan ilgisi çok iyiydi. Gurbetçi ve Arap turistlerin etkisiyle satışlarımız geçen yıla göre 2 kat arttı. Fiyatlar da kur farkından dolayı çok cazip geldi. Bir yerine 2-3 ürün alan oldu. Altın alışverişi dışında sadece giyim için yaklaşık 3 milyon lira bıraktıklarını tahmin ediyoruz. İnşallah biz onları memnun edebilmişizdir."

- "Satışlardan çok memnunuz"

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım da Hanlar Bölgesi'nin Bursa'da 700 yıldır ticarete yön verdiğini söyledi.

Özyıldırım, bölge içinde yer alan Düğün Çarşısı'nda bu yıl esnafın verimli bir sezon geçirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle ramazan ayından sonra güzel bir tempo yakaladık. Temmuz ve ağustos aylarını dolu dolu geçirdik. Arap turistler ve gurbetçiler Düğün Çarşısı'na çok ilgi gösterdi. Burada çok kaliteli gelinlik, damatlık, abiye gibi düğün ürünleri var. Ayrıca bölge 4 bin civarında esnafı barındıran büyük bir kompleks olduğu için düğüncüler tüm alışverişini Hanlar Bölgesi'nde tamamlıyor. Bu yıl için satışlardan çok memnunuz."