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Düğün çıkışı otobüse binmesi gündem olmuştu! Nur Sürer sessizliğini bozdu! 'Çok ayıpladım'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.09.2024 21:10
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7 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin dün akşam Etiler'de bir mekanda hayatlarını birleştirdi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Aile dizisinin yıldızı Nur Sürer de katıldı. Ünlü oyuncunun düğünün ardından otobüs durağında bekleyip belediye otobüsüne bindiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Nur Sürer sessizliğini bozdu ve 'çok ayıpladım' dedi.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti 7 yıllık beraberliğin ardından aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikah töreniyle evlendi. Çiftin bu mutlu gününe ünlü isimler de akın etti. Nikah törenine katılan ünlü oyuncu Nur Sürer gecenin sonunda otobüse bindiği görüntülerle çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu dayanamayıp sessizliğini bozdu.

EVLENDİLER!

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Ünlü oyuncu Meriç Aral ve meslektaşı Serkan Keskin dünyaevine girdi.

Ünlü isimlerin akın ettiği nikah törenine, Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensıoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi isimler katılım gösterdi.

DÜĞÜN ÇIKIŞI BELEDİYE OTOBÜSÜNE BİNDİ

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Nikahta yer alan ünlü oyuncu Nur Sürer Etiler'de gerçekleşen düğün töreninin ardından 100 metre ilerideki otobüs durağına geçti.

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Bir süre otobüsü bekleyen Sürer, gelen toplu taşıma aracına bindi. Ünlü oyuncuyu belediye otobüsünde görenler şaştı kaldı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

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Toplu taşıma aracı kullandığı görüntülere birçok olumlu yorum gelirken, Nur Sürer Odatv'ye konuştu. Sürer, sık sık otobüse bindiğini söyleyerek "Niye konuşuluyor, normal bir şey. Bütün Türkiye biniyor. Ben hep biniyorum, ilk defa gördüler. Beşiktaş'a metro açılsa yeryüzüne çıkmayacağım. Ben sürekli metro kullanan biriyim herkes gibi. Bu nedir bu kadar olay oldu? Çocukların düğününün önüne geçti, anlayabilmiş değilim" diye konuştu.

'GÜLDÜM KENDİ KENDİME'

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Gece saatlerinde otobüslerin daha az kalabalık olduğunu belirten Sürer, oyuncuların da toplu taşıma kullanmasının normal olduğunu ifade ederek "Bir arkadaşım iletti. Güldüm kendi kendime. En konforlu yanı neydi biliyor musunuz? O saatte 4 kişi vardı, çok rahat geldim, boştu. Ben biniyorum sürekli. 'Nur Sürer düğünden çıktı da bindi de' falan... Belediye otobüsüne oyuncular binmeyecek diye bir şey yok" dedi.

'ÇOK AYIPLADIM'

Sürer, "Başka şeylerle ilgilenseler... 2 yaşında bebek, vücudunda ısırıklar... Öbür tarafta bir çocuk ölüyor, bir ay içinde nasıl öldürüldüğü belli değil. O yüzden benim otobüse binmemin konuşulması benim çok ayıbıma gitti. Bu kadar sorun olan ülkede benim belediye otobüsüne binmemin çekilmesini çok ayıpladım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Meriç Aral Nur Sürer Serkan Keskin
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