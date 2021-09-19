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  4. Düğün çıkışı şoke eden anlar! Ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır, 6 yaralı

Düğün çıkışı şoke eden anlar! Ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır, 6 yaralı

19.09.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Tarafların yakınları yaralıları görünce fenalık geçirdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü iki grup arasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Pendik’te Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan düğün salonunun önünde, çay ocağı olan bir esnaf ile düğün sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. İki taraf arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Kavgada bıçaklar, sandalyeler havada uçuşurken 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralan şahsın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaralıların yakınları fenalık geçirirken iki grup arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, adeta meydan savaşına dönen kavgada çevredeki iş yerleri de zarar gördü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik
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