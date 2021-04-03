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Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar

03.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiye tutanak tutuldu.

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiye tutanak tutuldu. Düğüne gittiklerini aktaran 3 arkadaş, tutulan tutanak sonrasında uygulama noktasından ayrıldı.
Çok yüksek riskli kategoride bulunan Sakarya’da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde denetimlerini sürdüren polis ekiplerince araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edildi. Bu esnada durdurulan bir otomobilde bulunan 3 arkadaşa ise tutanak tutuldu. Düğüne gittiklerini ve davetiyesini polis ekiplerine gösteren arkadaşlar tutanaktan kaçamadı. Ekiplerce tutulan tutanak sonrasında arkadaşlar uygulama noktasından ayrıldı. Ekiplerce bölgede yapılan denetimler sürüyor.

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