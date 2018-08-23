Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okul bahçesinde düzenlenen Balık Festivali'nde, silahlı saldırıya uğrayan Türkan Güneştaş (47) ve gelini Ayşegül Güneştaş (27) olay yerinde hayatlarını kaybederken, Hürriyet Güneştaş (70), Nurcan Bülbül (50) ve Yeter Tuğhan (41) yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
SALDIRGAN KAÇTI
Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.U. olaydan sonra kaçtı.
Türkan Güneştaş ve gelini Ayşegül Güneştaş'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Gelin Güneştaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderilirken, Türkan Güneştaş'ın cenazesi ise Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki Abdullahpaşa Camisi'nde bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe merkezindeki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Silahlı saldırıda resmi nikah kıydığı eşi ile annesini kaybeden, olayda babaannesi ile 2 teyzesi de yaralanan Umut Güneştaş, düğün davetiyesini dağıtmak ve aynı zamanda bayram izni için İstanbul'dan geldikleri Samsun'da büyük acı yaşadı. Silahlı saldırı sırasında yaşanan arbedede kendisi de düşerek yaralanan Umut Güneştaş'ın sağ kolunun kırıldığı öğrenildi.
Yaşadığı acıyı anlatan ve silahlı saldırganı tanımadığını söyleyen Umut Güneştaş, "Evlenecektik bazı kansızlar yüzünden kısmet olmadı" dedi
Olayda eşi ve gelini ölen, annesi ile baldızları yaralanan Osman Güneştaş ise, "Mübarek bayram günü çok büyük acı yaşadık" diye konuştu.
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