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Düğün dönüşü fark etti, polis 100 saatlik kamera görüntüsüyle ortaya çıkardı... Tam 100 bin lira değerinde

06.07.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Temmuz gecesi meydana gelen olayda Diyarbakır'da yaşayan A.Ç. adlı kadın düğün dönüşü boynundaki 100 bin liralık altın kolyeyi düşürdü. Polisin 100 saatlik kamera görüntüsü takibiyle bulunan kolye A.T., adlı şahıstan kolye sahibine teslim edilirken A.Ç. ve C.Ç., şikayetçi olmayınca A.T. serbest bırakıldı.

Düğün dönüşü fark etti, polis 100 saatlik kamera görüntüsüyle ortaya çıkardı... Tam 100 bin lira değerinde

Olay, 3 Temmuz gecesi, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Yakınının düğününden dönen A.Ç., araçtan indikten sonra boynundaki altın kolyesini düşürdü. Eve girdiğinde 100 bin liralık kolyesinin olmadığını fark eden A.Ç., eşi C.Ç. ile geri dönüp araca ve çevreye baktı. El işlemeli altın kolyeyi bulamayan çift, polise başvurdu.

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100 SAATLİK GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKARDI

Adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 5 kilometrelik alandaki 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yeri kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, A.T. adlı kişinin kolyeyi yerden aldığını belirledi. Adresi tespit edilen A.T., polis merkezine getirildi. İşlemlerin ardından kolye, sahibine teslim edildi. A.Ç. ve C.Ç., şikayetçi olmayınca A.T. de serbest bırakıldı.

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(DHA)

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